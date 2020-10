Britney Spears envía mensaje a fans tras ser comparada con una persona en coma

Britney Spears agradeció a sus fanáticos por el apoyo que ha recibido a lo largo de los años, especialmente en los últimos meses de la batalla contra su padre por el control de su tutela legal.

Aunque no hizo referencia directa a la batalla legal, Britney estaba llena de gratitud por todos los que estaban de su lado en medio del caso tan polémico.

La situación en torno a su tutela ha llevado a los fanáticos de Spears a unirse al movimiento #FreeBritney, que apoya la independencia de la cantante de las estrictas reglas del acuerdo de tutela.

La publicación en Instagram de este jueves muestra una dulce selfie de la celebridad de 38 años en tres ediciones ligeramente diferentes. El trío de fotos se combinó con una leyenda efusiva.

'Para mis fans…. ¡¡¡¡Quiero agradecerles mucho a ustedes por su apoyo a lo largo de los años !!!!! ' escribió la cantante sobreprotegida con un emoji y una leyenda salpicada de elipses.

'A veces, cuando leo los comentarios ... sí, todos lo hacemos a veces ... ¡¡¡¡Me muestra lo amada que soy y lo hermosa que es la gente !!! ¡Lo digo en serio!

De todos modos…. gracias por todas sus amables palabras ... significa mucho para mí ... ¡¡¡DIOS LOS BENDIGA A TODOS !!!!

Comparan a Britney con una persona en coma

La dulce publicación de 'La princesa del pop' llega después de algunas declaraciones desagradables hechas por su propio equipo legal.

El abogado Sam Ingham dijo el miércoles en una audiencia que el estado mental actual del cantante de Stronger es el de un paciente en coma.

Ingham dijo que la cantante no pudo firmar una declaración jurada en el caso que rodea su tutela después de que el juez investigó la solicitud de que un co-conservador se uniera a su padre Jamie Spears en el arreglo, informó TMZ.

Ingham dijo que la cantante ganadora del Grammy no pudo firmar una declaración que expresara su lado del problema. Aclaró que si bien ella no está literalmente en coma, en este momento no puede dar su consentimiento para un arreglo legal.

Ingham señaló que los abogados pueden hablar en nombre de los pacientes en coma.

Te puede interesar:Britney Spears:Una guía para entender por qué es noticia la princesa del pop

El abogado añadió que Biritney Spears aún no ha declarado ante la corte sobre los planes que tiene para su carrera, aunque sí dijo que Jaime la presiona para seguir grabando discos y cantar en vivo.