Britney Spears embarazada posa sin ropa con su perro en Instagram.

Britney Spears, embarazada, regresó de su supuesta pausa en las redes sociales y volvió a posar desnuda, esta vez con su cachorro Sawyer. “Sawyer!!!” ella subtituló una serie de fotos que muestran a la estrella del pop completamente desnuda mientras sostiene a su perro frente a ella, presumiblemente cubriendo su creciente panza. Cubrió la parte superior de su trasero con un emoji de diamante.

Al final de la publicación, la estrella pop escribió una cita que decía: “Si amas a alguien, déjalo libre. Si odias a alguien, déjalo libre. Básicamente, liberar a todos y conseguir un perro. La gente es estúpida”.

Desde que terminó su tutela en noviembre de 2021 después de casi 14 años, la cantante de “Toxic” ha estado publicando fotos desnuda de sus vacaciones y de su vida privada para deleite de sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram, principalmente. Ella subtituló una de las fotos, “La energía de la mujer libre nunca se ha sentido mejor”.

Britney Spears publicó un misterioso poema en Instagram

El jueves, Spears también subió una breve publicación similar a un poema, a la que llamó “escritura desde cero”. “Adelante, hazlo / Duerme con el enemigo”, comenzó y también incluyó líneas como “No me mientas más”, “Los justos no encuentran pétalos” y “La mayoría de los malvados que conozco / Algunos realmente temen… cuando aprendí para decirlo”.

En el pie de foto, dijo que “no sabía lo que realmente significada”, pero “sonaba BUENO”.

La estrella del pop también ha criticado a su familia, incluidos su padre y su madre, por mantenerla bajo tutela durante tanto tiempo. “Quiero justicia y no voy a parar hasta que se haga algo a los que me hicieron daño… y Sí me hicieron daño!!!!”, escribió en redes en marzo.

Britney Spears espera un bebé de Sam Asghari

Durante abril, Britney Spears anunció que está embarazada a los 40 años y que esperaba un bebé con su prometido Sam Asghari. Es el primer hijo de la pareja, que se comprometió en septiembre de 2021. Spears tiene dos hijos adolescentes con su ex Kevin Federline.

Durante su testimonio explosivo de junio de 2021, Spers afirmó que se vio obligada a tomar anticonceptivos en contra de su voluntad.

“Quería sacarme el [DIU] para poder empezar a tratar de tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga hijos”, alegó, y agregó: “Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos que cualquiera por tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas, y más. Merezco tener una vida”.

