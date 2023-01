Britney Spears elimina su cuenta de Instagram

Britney Spears no sale de una para entrar a otra nueva polémica y es que este martes desapareció por completo de las redes sociales, pues borró todo el contenido de su cuenta de Instagram y después la eliminó su perfil en la plataforma.

En ese sentido, algunos fanáticos que lograron ver las últimas publicaciones que realizó la princesa del Pop, señalaron que sus últimos posts, era referente a un lujoso automóvil, que tenía como pie de foto un alarmante comentario, que desató rumores de una presunta infidelidad de su actual esposo Sam Ashgari.

Y es que como te contamos en La Verdad Noticias, de forma reciente, la cantante cambió el nombre en Instagram, por otro que tenía una oscura referencia, pues aseguró que sintió el deseo de deshacerse de su padre, para que no siguiera le haciendo daño, ni a ella ni a su hermana menor.

Comentarios alarmantes

Britney eliminó su cuenta de Instagram

En sus últimas publicaciones, la cantante habló sobre alguien que deseaba hacerle daño, mientras que también reclamaba haber perdido a una persona y lo invitaba a cuidar sus espaldas.

“Hola, ¿A dónde vamos? Solo me gusta el coche. Punto. Una cosa segura, calmada y civilizada que me gusta. El buscar halagos es seguro. Es decir, se supone que tengo que confiar en la persona a lado de mí pero me quiere disparar….”, escribió la cantante.

“Gente racional. Yo tenía a una de estas pero ya desapareció. Podría solo sentarme y no darle a nadie en Instagram de qué hablar… Sigue tosiendo jugador, solo recuerda cuidar tu espalda o puede que te atrape”, añadió Spears.

Fans llaman al 911

Britney dio señalaes de infidelidad

De acuerdo con el portal de TMZ, fans de Spears se comunicaron a la Oficina del Sheriff de Ventura County, para explicarle lo que había pasado en las últimas 12 horas y dijeron que ella podría estar en problemas, motivo por el cual de forma inmediata un grupo de policías se trasladó al rescate de la famosa, para verificar que todo estuviera bien.

No obstante, tras este gesto, Britney pidió a sus seguidores mantenerse al margen de la situación y respetar su privacidad.

