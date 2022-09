Britney Spears dice que ya no cree en Dios tras malos tratos de su familia

"Soy atea", asegura Britney tras problemas con su familia

La cantante Britney Spears ha perdido su fe en la religión y de manera contundente se declara atea y todo ello después del drama y escándalo que vivió por parte de su familia.

Fue a través de una nueva grabación de audio donde la intérprete de "Toxic" narra la frustración y molestias que siente hacia su familia, incluidos sus hijos Jayden James y Sean Preston Federline.

Puntualmente la cantante habla de cómo necesita pasar más tiempo con sus hijos Jayden James y Sean Preston, pero también aborda la negativa de éstos y su interés únicamente por el dinero que le pasa mensualmente a su padre.

"Soy atea", asegura Britney tras problemas con su familia

"Soy atea", asegura Britney tras problemas con su familia

La "Princesa del Pop" publicó un nuevo audio donde narra lo triste y sensible que se ha sentido, ya que ni siquiera sus hijos la valoraran como persona.

“Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”, dijo.

Además lanzó un fuerte mensaje a sus hijos, a quienes a pesar de amarlos y quererlos como nunca, indicó no ha recibido el apoyo que merece y solo están interesados en su dinero.

“¿Ustedes quieren que me recupere para que pueda seguir dándole a su papá 40 mil dólares al mes o la verdadera razón de su comportamiento es porque en dos años se va a terminar y no van a obtener nada?”, dijo.

En dicho material Britney recuerda cómo su familia la ha acosado y la reacción de sus hijos cada que la visitan, portándose distantes y como si fuera una obligación.

Te puede interesar: ¿Que fue de Jayden y Sean Preston, los hijos de Britney Spears?

¿Qué fue de los hijos de Britney Spears?

¿Qué fue de los hijos de Britney Spears?

Kevin Federline y Britney Spears se divorciaron en 2007, sin embargo mantiene una relación con su ex marido debido a la custodia compartida de sus hijos, a quienes no ha podido ver en mucho tiempo.

Sean y Jayden, nombre de los hijos, pasaron varios años con la exposición de los medios y el acoso constante de la presa estadounidense que constantemente atacaban a Brintey Spears y la colocaban constantemente en las noticias de la farándula.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram..

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!