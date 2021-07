Britney Spears detalla los sueños futuros para cuando sea liberada de la tutela

Britney Spears parece estar de buen humor mientras continúa su batalla por la tutela. La princesa del pop volvió a Instagram para publicar un video de baile positivo para sus 32.2 millones de seguidores y preguntó "¿qué haces para mantener vivos tus sueños?".

El video fue acompañado por una publicación extensa en la que Britney parece insinuar sus planes futuros una vez que su caso judicial haya terminado. La cantante de Toxic destacó su deseo de viajar con Cher y tener un cuerpo como el de Jennifer Lopez.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Britney comenzó su publicación en Instagram pidiendo consejo a sus fans antes de decir: "Solo por curiosidad porque en este momento no estoy segura de que sea una buena idea escuchar los consejos de algunas personas".

Ella siguió con la revelación de que había derrochado en zapatos. "¡¡¡No dejaré de comprar tenis y tacones nunca !!!", dijo. "No me voy a conformar, ha pasado un tiempo desde que me manejé sola y bueno, digamos que es un JUEGO DIFERENTE".

Britney Spears quiere un six pack como el de J-Lo

Britney Spears quiere un six pack como el de J-Lo.

Continuó anunciando sus aspiraciones de pasar unas vacaciones con su ídolo Cher y parecerse a J-Lo. "Tal vez seré amable y plantaré aquí y mantendré vivos mis sueños pensando en visitar St. Tropez con @cher y comer helado...", continuó.

"Ella era una de mis cantantes favoritas cuando era niña y me encantaba disfrazarme como ella ... y pensar en tener un six pack como @jlo... Dios, ella es tan inspiradora en su nuevo video", agregó la cantante de 39 años.

Y en una referencia a Cenicienta, Britney Spears finalizó el post: "De nuevo soy yo con esperanza... amor... e intención... por cierto tengo la intención de ir al baile después de que limpie mi casa".

