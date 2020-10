Britney Spears descansa de su juicio e IMPACTA con sexy bikini en la playa

Britney Spears se tomó un "descanso muy necesario" de sus problemas mientras escapaba a una hermosa playa. La superestrella se veía increíble mientras disfrutaba en el agua y hacía una rutina de yoga.

¡A Britney Spears de 38 años, le encanta compartir en redes sociales cómo se mantiene en forma!.

Britney Spears da clases de yoga en redes sociales en medio de la pandemia y sus problemas legales

La superestrella del pop a menudo muestra sus rutinas de yoga y poses en las redes sociales, y esta vez, llevó su estado físico a la playa.

Britney Spears se luce en una cálida playa

Con un bikini, Britney Spears se veía mejor que nunca mientras demostraba su increíble flexibilidad. "Este fue un descanso muy necesario de la limpieza de mi casa", comenzó con la leyenda en el video de Instagram publicado el viernes 16 de octubre. Mantuvo su cabello rubio hacia atrás mientras hacía la rutina en la arena mojada, con las olas rompiendo detrás de ella.

“Me tomó dos horas filmar porque fui a tres lugares diferentes para encontrar la mejor iluminación…. pero desafortunadamente fue un día gris y brumoso ... ¡¡¡por eso se ve de esta manera !!!".

La cantante de In The Zone compartió el video con sus 26 millones de seguidores en Instagram, agregando el etéreo tema, "Orinoco Flow" de Enya mientras Britney Spears hacía una serie de poses reconocibles, incluidas las posiciones de cobra, gato, vaca y guerrero.

A pesar de sus problemas con la iluminación, que apenas se notaron, la nativa de Kentwood, Louisiana, todavía disfrutaba de su escapada escénica.

“De todos modos… en una nota POSITIVA… desde el auto los surfistas parecen pequeñas hormigas ahí afuera…. pero de cerca es como un universo místico completamente nuevo !!!! Y sí ... ¡¡¡¡soy YO parada durante horas en el agua solo mirando" ella escribió. "Ni siquiera me importaba porque era muy divertido. PD… sé que mi yoga no se hace de ninguna manera perfectamente…. porque no soy perfecta ni lo seré jamás ¡Antes de juzgar, intente esto durante dos horas!".

Después de que terminó su rutina, se pudo ver a la rubia caminando directamente hacia el océano para darse un chapuzón.

La actriz de Crossroads ha estado viviendo en la playa últimamente, ¡y recientemente disfrutó de un día relajante con su novio modelo Sam Asghari, de 26 años!. Se podía ver a Britney dando un paseo sobre los hombros de Sam en una adorable publicación del 14 de octubre, salvando sus pies descalzos de la arena caliente.

Una vez más, Britney Spears se veía increíble en bikini de leopardo rosa, lo que demuestra que definitivamente ha estado trabajando en su estado físico en cuarentena.

