Britney Spears cumple 20 años de su éxito “Baby One More Time" (VIDEO)

La actual cantante, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense, Britney Spears cumple 20 años del lanzamiento de uno de sus éxitos musicales más icónicos del final de la década de los noventas.

El tema de nombre “Baby One More Time” se estrenó un 23 de octubre de 1998 en los canales de música, en el que destacó en los primeros lugares en el canal de MTV, mismo donde arrancó su carrera musical el cual se fue forjando a lo largo de estos 20 años.

¿Cómo inició su trayectoria musical con este éxito? ¡Te contaremos de manera breve!

Britney Jean Spears, nació en McComb, Misisipi, Estados Unidos, un 2 de diciembre de 1981. De niña participaba en obras musicales, por lo que ahí se dio cuenta de se talento en el medio artístico.

Spears comenzó a darse a conocer en un show infantil llamado The Mickey Mouse Club en 1992, en el que tuvo roles con Christina Aguilera, Ryan Gosling y su ex Justin Timberlake.

En 1997, la madre de Timberlake la convoca para formar parte de un quinteto femenino inspirado en *NSYNC que se llamaría Innosense. Pero la madre de Britney, preocupada por el futuro de su hija, le preguntó a un amigo de la familia y empresario del mundo del entretenimiento, Larry Rudolph (ahora su manager), si esto era bueno para ella.

Rudolph, viendo quizá el potencial de la joven, le pidió a Britney fotografías suyas y la grabó cantando a capela un tema de Whitney Houston. Esto le sirvió para empezar a tocar puertas a la discográcas, y aunque fue rechazada varias veces, Jive Records le ofreció un contrato para grabar su primer álbum.

Este primera toma musical incluiría el tema "Hit Me Baby (One More Time)" la cual hablaba de los sentimientos de las chicas al romper con su novio y lamentar la decisión.

Es así como surgió una artistas más dentro del ámbito musical, misma que ha llegado a ser nombrada como la princesa del pop.