Britney Spears crítica a Christina Aguilera por negarse a hablar sobre su tutela

Britney Spears acaba de criticar a Christina Aguilera por no apoyarla por completo después de que fue liberada de la tutela que dominó su vida durante 13 años. Durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios Grammy Latinos 2021, Christina respondió a preguntas si ella y Britney habían tenido "alguna comunicación" desde que Britney fue declarada libre.

La cantante de "Dirrty" hizo una mueca incómoda y su publicista la interrumpió para decir: "No, no haremos eso esta noche, lo siento". Christina luego intervino y dijo: "No puedo ... pero estoy feliz por ella".

Después de ver el video en línea, Britney compartió el clip en su cuenta de Instagram y escribió un mensaje para Christina. "Amo y adoro a todos los que me apoyaron ... pero negarse a hablar cuando sabes la verdad, es equivalente a una mentira".

Así mismo exclamó: “13 años de estar en un sistema corrupto y abusivo, pero ¿por qué es un tema tan difícil de hablar para la gente ??? ¡¡¡Yo soy el que pasó por eso!!!! "

Britney continuó: "Todos los simpatizantes que hablaron y me apoyaron, gracias ... ¡¡¡¡Sí, sí importo!!!!!"

Christina Aguilera ya había demostrado su apoyo a Britney

Christina mostró previamente su apoyo a su compañera estrella del pop el 28 de junio cuando recurrió a su cuenta deTwitter para denunciar el acuerdo de tutela de la cantante, en aquella ocasión Aguilera publicó una foto antigua y declaró su apoyo a Britney.

“Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando”, escribió Christina. "Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que quiera tener el control de su propio destino no pueda vivir la vida como lo desea".

Concluyó el mensaje diciendo que Britney “merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz”, diciendo “Mi corazón está con Britney. Ella merece todo el VERDADERO amor y apoyo del mundo ".

Aunque la cantante de "Lady Marmalade" mostró su apoyo a Britney con el hilo de Twitter en el verano, tal vez su paso en falso en la alfombra roja todavía se sintió como una sombra para Britney, quien ahora está reconstruyendo su vida como una mujer completamente libre.

¿Qué ha sido de la vida de Britney Spears?

Recientemente la cantante ganó la batalla de su tutela

Desde el infame incidente de afeitarse la cabeza hace más de 15 años, su vida personal y su carrera han subido y bajado como una montaña rusa. Ahora, la cantante Britney Spears ha ganado una larga batalla legal para poner fin a una opresiva tutela de 13 años por lo que ahora puede disfrutar de su vida sin temor de su padre.

