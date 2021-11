Britney Spears contará toda su historia y verdad sobre la tutela a Oprah

#FreeBritney logró su objetivo, y ahora Britney Spears finalmente está libre de la tutela de 13 años que su padre, Jamie Spears, mantuvo sobre ella después de su muy pública crisis nerviosa del 2007.

"También podría hacer una pista de mis pensamientos sobre el gramo antes de ir y poner las cosas en claro en @Oprah", escribió Britney en Instagram sobre sus intenciones de sincerarse ante el mundo sobre su historia.

Después de que una jueza pone fin a la tutela del patrimonio de Britney Spears, la estrella pop finalmente puede tener control de su fortuna y patrimonio así como el fin de la tutela que daba el control total de su vida a su padre.

"#FreeBritney salvo mi vida": Britney Spears

"Honestamente, todavía me sorprende todos los días que me despierto y veo mi familia y la curatela pudieron hacer lo que me hicieron. Fue desmoralizante y degradante", escribió la princesa del pop junto a un vídeo hablando de la tutela.

Al borde del llanto, Spears explicó en su vídeo como su vida bajo la tutela estaba destruyéndola emocionalmente y agradeció al movimiento #FreeBritney por darle voz cuando la de ella había sido mutilada.

En La Verdad Noticias te compartimos todo lo que podrá hacer Britney Spears ahora que se terminó su tutela que incluye cosas tan sencillas como tener dinero en efectivo, conducir su propio auto e incluso tener llaves de su hogar.

“Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o que no pude conducir mi coche” incluyó la cantante de ahora 39 años de edad y madre de dos hijos adolescentes.

¿Britney tendrá una entrevista con Oprah?

Britney Spears revelará su historia con Oprah

Después de que Britney Spears criticó la representación de su vida en documentales "hipócritas", la cantante ha elegido a Oprah para contar la verdad sobre su historia pero no dio detalles sobre cuando sería dicha entrevista.

