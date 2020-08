¡Britney Spears confiesa que sufrió de ACNÉ! Su carrera estuvo en peligro

Britney Spears, de 38 años, ha sido todo un libro abierto últimamente cuando se trata de hablar sobre aspectos de su vida personal y los padecimientos que ha tenido desde niña.

La cantante de "Hold It Against Me" mantuvo esa tradición en su última publicación de Instagram, donde habló sobre su problema de acné en relación con su debut en el cine en Crossroads en 2002.

Britney Spears ingresó al mundo del cine, tan solo cuatro años después de que comenzara su carrera musical

"Cuando era más joven, nunca tuve un problema de acné hasta que hice mi primera película"...¡Estaba tan nerviosa de estar frente a la cámara que fui al dermatólogo para obtener productos para el cuidado de la piel más fuertes!" Britney Spears escribió la en Instagram.

Britney Spears logró superar el acné

La cantante añadió que su problemas de acné se aclaró rápidamente, pero dijo que tener cuidado porque los productos recetados son muy fuertes.

Britney ingresó al mundo del cine, tan solo cuatro años después de que comenzara su carrera musical. Crossroads fue protagonizada por Zoe Saldana, Taryn Manning y Kim Cattrall, la última de las cuales tuvo un gran éxito debido a su querido papel de Samantha Jones en la popular serie de HBO Sex and the City.

Te puede interesar: Britney Spears celebra 20 años de su segundo álbum “Oops, I did it again”

El ícono de la cultura pop ha estado iluminando las redes sociales durante la cuarentena con muchas publicaciones interesantes en sus redes sociales, por donde presume los momento que pasa junto a su novio Sam Asghari.