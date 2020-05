Britney Spears confiesa que se sintió como un “patito feo” cuando era niña/Foto: Publinews

Con estilistas y celebridades que advierten enérgicamente contra los cortes de pelo en el hogar, Britney Spears ignoró todas las advertencias y se arriesgo a realizarse un cambio en plena cuarentena, lo que adora por completo. Aunque siempre ha sido considerada como una mujer muy bella, ella confesó que en su infancia se sentía como un “patito feo”. OMG!

La cantante de "Womanizer" se entusiasmó con su nuevo look el lunes, mostrando que se cortó el flequillo justo debajo de los ojos y lo cortó para separarlo en el medio. Además, aseguró que no pensaba que el flequillo la haría lucir más joven.

Luego, la mujer de 38 años narró a sus fanáticos la historia no contada sobre su sorprendentemente y larga "pelea” con cortarse el fleco, revelando que no lo ha lucido desde tercer grado. La cantante explicó que tomar la decisión de enseñar su frente, por años fue un gran problema para ella porque pensó que era un aspecto más maduro.

Spears dijo que no estaba segura de su apariencia cuando era pequeña porque tenía dientes malos y se sentía como un patito feo. Después de ser rechazada por una agencia de modelos por "no ser lo suficientemente bonita", decidió deshacerse de su flequillo para "ser como las chicas mayores y mostrar la frente".

Britney Spears antes y después/Foto: Mamby

Britney Spears y sus inseguridades

La intérprete de “Baby one more time” aseguró que durante años "Fue un gran problema" su frente; y es que Britney relató que ella pensaba que sólo las niñas bonitas del sur podían mostrar todo su rostro, y sus inseguridades no le permitían ver que ella también era hermosa como las demás.

Sin embargo, al crecer finalmente su flequillo, Spears recordó que lucía muy mal pero comenzó a notar que la hacía verse bien, así que poco a poco dejó de usar flequillo para ocultar su frente.

También te puede interesar: Britney Spears estuvo a punto de morir en incendio en su casa ¿Qué le pasó?

Ahora, Spears decidió regresar a su look del tercer grado, ya que dice que ella siempre ha considerado este corte como una manera de protegerse del exterior y que la hará lucir bonita.