Britney Spears comparte su mejor rutina para tener una excelente retaguardia

Britney Spears está dejando que los fanáticos entren en su entrenamiento exacto para lograr 'glúteos de acero'. Mostró los ejercicios en el gimnasio de su casa, que se ve muy bien después de que accidentalmente lo quemó en 2019.

Es genial ver a Britney Spears feliz, sana y compartiendo su amor por la buena forma física con sus fanáticos. La mujer de 38 años decidió dejar que sus seguidores de Instagram conocieran cómo mantiene sus "glúteos", como solía decir la palabra, súper apretados, e involucra una serie de elevaciones de piernas que cualquiera puede hacer en casa.

Ahí es donde Brit grabó el video de ejercicios que compartió a través de Instagram el 26 de junio. Mostraba a la cantante dentro de su gimnasio en el hogar de Thousand Oaks, California, que accidentalmente quemó después de un accidente de vela a fines de 2019. Afortunadamente, la reconstrucción está llegando muy bien.

La rutina de glúteos de Britney Spears

"Hola chicos. Hoy estoy en mi gimnasio. Sí, es el gimnasio que quemé. Todavía no se ha solucionado, pero estoy llegando allí", reveló Brit al comienzo del video, todavía sonando un poco avergonzado por el incidente.

Dos cintas de correr, así como tapetes azules y rosas se podían ver detrás de ella. "De todos modos. Les mostraré lo que hago para hacer ejercicio”, exclamó.

Britney se veía súper en forma con un sujetador deportivo Victoria's Secret rosa pálido. Llevaba sus característicos pantalones cortos de tiro bajo con barriga, esta vez en un colorido patrón de rayas con una pretina blanca alrededor de la cadera.

Brit tenía el pelo largo y rubio recogido en un moño suelto, con su nuevo y querido flequillo cubriéndole la frente.

La madre de dos hijos explicó que su rutina es desafiante porque "hay muchas repeticiones en un grupo muscular", y luego se fue a sentir la quemadura.

La cantante de "Work B * tch" puso el video al éxito de 1999 de Brandy "Angel in Disguise", que salió un año después de que el sencillo debut de Brit en 1998 "... Baby One More Time" explotara en las listas de éxitos. ¡Qué retroceso!

Brit comenzó con algunos estiramientos laterales y curvas hacia adelante, y luego golpeó la alfombra azul detrás de ella mientras estaba acostada de lado. Hizo repeticiones de varios tipos diferentes de levantamiento con cada pierna y, según ella, ayuda a crear una "retaguardia de acero".

Después de sus series, Brit le contó a los espectadores sobre sus movimientos de piernas y cómo hace "tres series de cincuenta, luego dentro y fuera". Explicó que aunque no lo mostró, también "hace círculos de 50 con ambas piernas". ¡Menos mal, eso causaría quemaduras graves!

"Luego entras y haces una 'L' y adelantas las piernas para acercar un poco las nalgas", continuó, señalando con las manos y el cuerpo.

"Y está haciendo los músculos de una manera diferente en las nalgas para que puedas tener bollos de acero", detalló Britney, dando un ligero acento británico a la palabra "nalgas" cada vez que lo decía de una manera tan linda.

Britney se ha dedicado a conseguir recuperar la escultural figura que alguna vez tuvo, y lo está consiguiendo durante la cuarentena con sus intensas series de ejercicio

Luego, Britney continuó mostrando varios levantamientos y elevaciones de piernas, así como sentadillas y saltos. También quería que los fanáticos supieran el día exacto en que filmó su video de ejercicios.

Al final del video de cinco minutos, ella mostró el calendario de su teléfono a la persona que estaba filmando y dijo: "Está bien chicos, esto es solo para probar que grabé este video de entrenamiento el 21 de junio, Día del Padre. Y sabes lo que eso significa. El 4 de julio se acerca pronto. ¡Es tiempo de celebrar!" Suponiendo que uno todavía puede ponerse de pie después de quemar la pierna de todos esos levantamientos.