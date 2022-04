Britney Spears compara a su mamá con personaje de Crossroads, ¿por el abandono?

De nueva cuenta la cantante lanzó un mensaje en contra de su madre

La cantante Britney Spears conmovió en redes sociales luego de compartir la escena de la película Crossroads con la cual hizo referencia a su madre, Lynne, a quien en diversas ocasiones la Princesa del pop ha señalado por el papel negligente con ella.

Fue a través de su cuenta de Instagram por donde la artista compartió la escena de la cinta, de 2002, del cual formó parte y con la cual hizo referencia a la escritora estadounidense de 66 años de edad.

La artista regresó a la música después de seis años y tras perder la tutela de su padre Jamie Spears, sin embargo, la cruzada mediática con su familia continúa y así lo dejó ver su más reciente publicación.

Britney Spears envía contundente mensaje a su madre

En la cinta Crossroads, la trama se centra en los intentos de Lucy, la protagonista, de encontrar a su mamá y, posteriormente, de aprender a vivir sin ella. Escena con la cual la cantante hizo referencia a su mamá Lynne.

"Una escena de una película que hice hace ya mucho tiempo. Cuando me doy cuenta de que he hecho un viaje en balde para encontrar a mi madre... ¡Y ella no quiere verme! Es muy triste... Pero en realidad no es tan malo como todo lo que me ha hecho mi verdadera madre en la vida real", escribió la Princesa del pop.

Pero esta no es la primera vez que la cantante arremete contra su madre, ya que como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente Spears acudió a sus redes sociales para reclamar y acusar a Justin Timberlake, novio de su progenitora, de haberla utilizado para vender más discos, de acuerdo con ella Jesucristo le reveló que dos personas de su vida la manipularon.

¿Qué pasó con la custodia de Britney Spears?

La cantante tiene 40 años de edad.

En noviembre pasado, una jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles puso fin a la tutela del patrimonio de la cantante Britney Spears, al considerar que “no había necesidad de una declaración de capacidad” de la Sra. Spears, y señaló que había sido una tutela voluntaria”.

