Britney Spears celebra los 20 años del lanzamiento de ‘Baby one more time’

El tema de la estrella Britney Spears logró colocar a la cantante entre los artistas más populares, la canción ‘Baby one more time’ enloqueció a todos los jóvenes.

Al cumplirse dos décadas del tema que se lanzó en el año de 1999, la cantante gracias al éxito que tuvo el tema logró convertirse en la ‘Princesa del pop’, título que también estaba compitiendo la intérprete Christina Aguilera.

El tema de Britney Spears, fue compuesto por Max Martin, durante su lanzamiento fue una de las canciones más populares del momento y hasta ahora los fieles seguidores recuerdan el videoclip de ‘Baby one more time’.

Millones de jóvenes se memorizaban la letra de la canción al igual que la coreografía del tema de Britney Spears, donde la estrella lució muy sexy en su uniforme de colegiala.

Durante una entrevista la cantante Britney Spears comentó al respecto:

‘Oh, ha pasado muy rápido. Se trató de una época muy divertida y alocada, es todo borroso’.

‘Recuerdo que me quedé muy impresionada con Estocolmo. Estuve allí, no sé, unos diez días, pero estábamos tan ocupados en el estudio que en ese primer viaje no tuve tiempo de salir a la calle y explorar’.

La cantante comentó que la canción gira en torno a todas las experiencias que pasa un adolescente al tener presiones en la escuela y lo que desea es un momento de tranquilidad.

‘Yo tenía claro que era maravillosa, era diferente y me encantaba, pero no creo que se pueda anticipar cómo va a ser recibido un sencillo’.

Actualmente la cantante se encuentra de gira promocionando su más reciente material discográfico, pero lo que ha llamado la atención en los últimos meses es el cambio tan drástico de su físico, pues luce espectacular figura, tal parece que la Princesa del pop’ le gusta cuidar su figura, pues en diversas ocasiones comparte las rutinas de sus ejercicios a todos sus admiradores.