Britney Spears celebra la navidad en su espectacular mansión ¡Increíble!

La princesa del pop de los 90s Britney Spears, sorprendió a sus más de 23 millones de seguidores en Instagram tras publicar un álbum donde muestra su espectacular mansión decorada al estilo navideño. Sin duda con esto nos muestra el verdadero resultado de su gran fama.

Recordemos que Britney comenzó su camino a la fama a los 11 años tras participar en el programa de televisión “The Mickey Mouse Club” en 1992; siete años más tarde lanzó su primer álbum “Baby One More Time” uno de los álbumes más vendidos en la historia de solistas adolescentes.

El gran éxito de sus dos primeros álbumes musicales la colocaron como una de las jóvenes artistas más influyentes de los 90s, por lo que le dieron el título de la “Princesa del Pop”. Sin embargo la fama no tuvo una gran influencia sobre Britney, quien fue víctima de las adicciones, drogas y depresión, que la llevó a realizar diversos escándalos que le pusieron una gran pausa a su carrera como artista.

BRITNEY SPEARS PRESUME SU MANSIÓN EN INSTAGRAM

A pesar de que Britney últimamente ha sido criticada por sus atuendos que no destacan en absoluto sus mejores atributos, e incluso perjudican su imagen física. En esta ocasión sorprendió a sus seguidores en Instagram tras publicar un álbum fotográfico de su “sencilla” residencia, la cual resulta ser una verdadera mansión.

La intérprete de “Toxic” Britney Spears, sorprendió a sus fans mostrando su increíble mansión decorada al estilo navideño.

Recientemente la princesa del pop ya había presumido su majestuoso en inmenso árbol navideño el cual no daría en nuestras salas ni quitando el techo. Incluso el árbol de las Jenner se queda totalmente corto ante este.

LA PRINCESA DEL POP VIVE LA NAVIDAD SIN LÍMITES

Para sorpresa de muchos Britney nuevamente presumió la decoración navideña que posee en su increíble mansión, dejándonos totalmente sin palabras. En estas fotos se puede ver su fantástica fachada y jardín plagados de luces navideñas, que logran uno de los escenarios más bonitos e irreales en todo Instagram.

