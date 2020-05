Britney Spears celebra 20 años de su segundo álbum “Oops, I did it again”

Britney Spears compartió en su cuenta oficial de Instagram, la emoción tan grande que siente por una fecha tan especial; la cantante agradeció todo el apoyo que le han brindado sus fans por lo que celebró los 20 años de su segundo álbum “Oops, I did it again”.

La "Princesa del Pop" ha estado muy emocionada por el emotivo video que un fan le dedicó, pues una fecha como el 16 de mayo es memorable para sus millones de admiradores, debido al lanzamiento de su segundo disco que se estrenó en el año de 2000.

El disco de la cantante estadounidense fue publicado por la compañía discográfica Jive Records. Desde que se lanzó su segunda producción, se convirtió en uno de los más escuchados en ese año, incluso la canción “Oops, I did it again” fue nominado al Grammy.

Britney Spears y su exitosa carrera

Durante el año de 1999, la cantante estadounidense con tan solo 16 años de edad, se convirtió en una de las artistas del momento tras el lanzamiento de su primer disco titulado "Baby One More Time"; aquel álbum ocupó el primer lugar en ventas en diversos países.

Posteriormente en el 2000, regresó nuevamente a la música con el lanzamiento de su videoclip “Oops, I did it again" que estrenó el 27 de marzo. Este tema formó parte del segundo material discográfico de la cantante que también se convirtió en uno de los favoritos de los fans.

En el video, Spears aparece con un icónico traje de látex en color rojo, mientras viaja al planeta Marte en busca de un guapo astronauta, pues la idea de este videoclip fue creado por la misma "Princesa del Pop", así lo dio a conocer el sitio Elle.

Incluso en el video hace alusión a una romántica escena de la famosa película "Titanic", donde hace referencia a la joya de Rose. En este video la cantante quería dejar atrás su imagen de una chica Disney para convertirse en una artista muy sexy.

Britney Spears y sus escándalos

Uno de los momentos que sus fans nunca olvidarán, fue el polémico beso que la famosa le dio a Madonna, durante una de las presentaciones en la celebración de los MTV Video Music Awards 2003, de igual forma Christina Aguilera también le dio un beso a la "Reina del Pop".

Aquel momento fue demasiado incómodo para el cantante Justin Timberlake, con quien mantenía una relación amorosa con Spears, pero a pesar de los problemas que tuvieron en su noviazgo, los famosos dejaron atrás sus diferencias, pues así lo dio a conocer la "Princesa del Pop" con un divertido video en Tik Tok.