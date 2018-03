Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Britney Spears calla bocas en redes sociales La Reina del Pop festejó su cumpleaños 36, y se sintió inspirada por Madonna, quien le dedicó como regalo la canción "Toxic" que interpretaron juntas en el 2003 y, para complementar esta gran idea Britney Spears decidió cantar a capella la canción de Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. [embed]https://www.instagram.com/p/BcLNaulhaAK/[/embed] Junto al pequeño video que publicó, escribió: "Ayer me inspiró mucho la publicación de @madonna. Ella tiene razón... ¡silencio = muerte! Estas palabras realmente se quedaron conmigo, porque son muy ciertas", agregó. "Siempre quise hacer una actuación como esta... cantando con un lindo vestido negro, ¡con un simple shoot de 360º en una toma! Pensé, como es mi mi cumpleaños, ¿por qué no hacerlo? Así que cuando el reloj marcó las 12:00, ¡lo hice!".

Britney Spears calla bocas en redes sociales

Te puede interesar

Además de cumplir su sueño, esta grabación calló a varios que la llaman la reina del[embed]https://www.instagram.com/p/BcOQeLSFdH0/?taken-by=britneyspears[/embed]