Britney Spears busca ayuda a través de Drew Barrymore

Drew Barrymore, de 46 años, dijo a la prensa esta semana que Britney Spears, de 39 años, se ha estado comunicando con ella de manera encubierta después de que la presentadora del programa de entrevistas le envió mensajes de video privados a través de las redes sociales.

"Quería realmente mostrarle que soy alguien que la entiende, y no me comparo con ella, pero estoy aquí para apoyarla si hay algo que necesite en privado", dijo la ex actriz infantil.

Cuando a la actriz Barrymore se le pidió que compartiera la respuesta de la cantante de "Toxic", Barrymore dijo que ha habido "pequeñas señales".

Drew Barrymore apoya a Britney

“Estoy muy involucrado en esto. Creo que todos merecen la oportunidad de hacer su vida bien, mal y todo lo demás”, dijo Barrymore, explicando su interés en el movimiento #FreeBritney.

"Esto se ha convertido en un gran interés público porque se trata de algo más grande".

Añadió: "Se trata de que se le permita vivir su vida. Entonces, estoy involucrado en esto y realmente quiero que ella encuentre su libertad".

¿Qué ha pasado con Jamie Spears?

La prensa confirmó el martes que Jamie Spears, de 69 años, presentó una petición para poner fin a la tutela que ha controlado la vida de su famosa hija durante los últimos 13 años o más.

"Esta presentación representa otra victoria legal para Britney Spears, una enorme, así como una reivindicación para la Sra. Spears", dijo Mathew S. Rosengart, abogado de Britney Spears, en un comunicado.

Durante un testimonio histórico en la corte el 23 de junio, Spears describió su tutela como "abusiva". La petición de su padre para poner fin al acuerdo legal restrictivo, que se produjo después de años de firme resistencia, se escuchará el 28 de enero de 2022, durante una audiencia de autoridad.

Barrymore comparó previamente su joven vida en el centro de atención, cuando su madre, Jaid Barrymore, la internó involuntariamente en un hospital psiquiátrico, a la edad de 13 años, con la situación actual de Spears.

