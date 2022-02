Britney Spears baila en crop top en nuevo video: “Es bueno esforzarse”

En un nuevo video compartido en su cuenta de Instagram, la cantante Britney Spears, de 40 años, bailó con todo su corazón, haciendo estallar y girando en una rutina elaborada que dejaría exhausto a cualquier aficionado.

Britney les recordó a sus seguidores que su talento no se puede poner en una caja, y compartió en el video que "se soltó por primera vez en mucho tiempo" y que se sentía bien "empujándose" a sí misma y "mejorando".

En el clip, Britney realiza el elaborado baile con emoción y fuerza, luciendo un top corto amarillo con volantes y pantalones cortos deportivos negros para la rutina. Moviéndose a un remix acelerado de "All Eyes On Me" de Bo Burnham , Britney miró a la cámara mientras movia su cuerpo en formas extrañas y experimentales. Aunque hizo que pareciera fácil, la cantante reveló hilarantemente en su pie de foto que "sudaba [su] trasero" mientras filmaba.

Aunque los movimientos salvajes de Britney en el video que compartió en Instagram hicieron que algunos internautas cuestionaran sus movimientos si Britney dejó algo claro en los meses transcurridos desde que ganó la batalla para poner fin a su tutela de 13 años , es que a ella no le importa lo que piensen los demás.

Ya sea llamando a su familia, besando a su prometido Sam Asghari o simplemente disfrutando de una copa de vino , Britney se ha tomado la vida por los cuernos desde que ganó su libertad.

La cantante logró librarse de la tutela de su padre

Incluso mientras disfruta de su nueva oportunidad de vida, Britney todavía se enfoca en hablar de los errores cometidos contra ella y otros que han sufrido bajo tutela . Incluso fue invitada recientemente a testificar sobre tutelas en el Congreso de los Estados Unidos, lo que compartió la dejó “agradecida” por ser “reconocida”.

Aunque la cantante Britney Spears no especificó si aceptará o no la oferta, mencionó que ahora está más avanzada en el proceso de curación que cuando recibió la invitación por primera vez en diciembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!