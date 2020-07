Britney Spears aún puede ver a sus hijos por un acuerdo con su ex Kevin Federline/Foto: Popsugar

Según los informes, el ícono del pop Britney Spears todavía puede ver a sus hijos sin la resistencia de su padre Kevin Federline. La cantante de Womanizer, de 38 años, sigue siendo el foco de una campaña de admiradores para #FreeBritney debido a las restricciones impuestas por su curatela.

La cantante no ha tenido el control total de sus finanzas y decisiones importantes de su vida desde 2008, con conservadores como su padre James 'Jamie' Spears y la conservadora temporal Jodi Montgomery, quien ahora está a cargo de manejar sus asuntos personales hasta al menos el 22 de agosto de 2020, según documentos judiciales vistos por ET.

Britney tiene dos hijos de su matrimonio con su ex esposo Kevin Federline: Sean, de 14 años, y Jayden, de 13 años. Según fuentes que hablan con TMZ, Britney puede ver a sus dos hijos y hacer que se queden con ella sin la resistencia de su padre.

Antes de que Britney tuviera su crisis emocional que muchos conocen, la cantante estuvo casada por tres años con el bailarín Federline. Sin embargo, el matrimonio concluyó en medio de la polémica por la custodia de sus hijos/Foto: Fmdos

Informan que Kevin nunca sintió que Britney era un riesgo para sus hijos y no ha rechazado su contacto con ellos. Se dice que los niños pasan el 30 por ciento de su tiempo con ella en su casa.

TMZ sugiere que Kevin no está interesado en la controversia en torno a su tutela y, en cambio, continúa con su acuerdo con Britney.

Bryan Spears asegura que su hermana Britney está bien

El informe sobre el acceso de Britney a sus hijos se produce después de que su hermano Bryan Spears habló sobre su tutela. Bryan le dijo al podcast As Not Seen on TV: "Ella siempre quiso salir de [la curaduría]".

Sin embargo, Bryan continuó afirmando que la curatela ha sido algo positivo para la familia. Añadió: "Soy consciente de que los fanáticos sienten que tal vez ella está siendo confinada o retenida contra su voluntad de alguna manera, pero realmente no puedo hablar por ellos".

"El contrato ha sido una gran cosa para nuestra familia, hasta este momento, y seguimos esperando lo mejor".

A pesar de la declaración de Bryan, muchos de los fanáticos de Britney no quedaron impresionados con sus palabras y rápidamente recurrieron a Twitter para criticar sus palabras sobre el tema.

La crítica se produce después de que aparentemente apareció una carta de la propia Britney donde parecía atacar a su padre como a Kevin Federline.