Britney Spears quiere a todos los miembros de su familia tras las rejas. La cantante de "Toxic", que fue liberada de su tutela de casi 14 años el viernes, dijo que los más cercanos a ella "deberían estar todos en la cárcel" por su papel en establecerlo en primer lugar.

"... pero, sinceramente, todavía me sorprende cada día que me despierto cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron ... ¡fue desmoralizante y degradante!" Spears subtituló un video en parte, en el que agradeció al movimiento #FreeBritney por salvarle la vida .

"Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que deberían estar en la cárcel... sí, ¡¡¡Incluida mi madre que va a la iglesia !!" continuó Britney Spears. "Estoy acostumbrada a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada... pero no esta vez ... NO LO HE OLVIDADO y espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y saber EXACTAMENTE LO QUE QUIERO DECIR!!!!".

Britney está lista para ser independiente y sentirse como mujer

Britney Spears asegura que toda su familia debería estar en la cárcel.

Ahora que Britney Spears, de 39 años, ha sido liberada de los grilletes de su tutela, la cantante de "Lucky" dijo que solo espera tener "las llaves de mi coche y poder ser independiente y sentirse como una mujer". Dijo que también planea convertirse en defensora de aquellos que viven bajo tutela abusiva.

“Soy una mujer muy fuerte, así que solo puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esas personas”, continuó. "Con suerte, mi historia tendrá un impacto y hará algunos cambios en el sistema corrupto". Además, la cantante dijo que contará toda su historia y verdad sobre la tutela a Oprah.

Britney Spears trató de meter a su padre a la cárcel

La Verdad Noticias informa que, Britney Spears primero pidió que su padre, Jamie Spears, fuera encarcelado por su papel en la tutela en junio durante una audiencia judicial dramática en la que suplicó que terminara el acuerdo "abusivo".

"Señora, mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela, y mi gerencia, que jugaron un papel importante en castigarme cuando dije 'No' [a ir de gira] - Señora, deberían estar en la cárcel", dijo.

“He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y feliz”, continuó. “He estado en negación. Estuve en estado de shock. Estoy traumatizada...". Sin embargo, Britney Spears celebró su libertad con primera copa de champagne en años en Catch LA.

