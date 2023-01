Britney Spears arremete contra su hermana en Instagram

Todos sabemos que Britney Spears ha sufrido mucho desde que su propio padre le impuso una tutela que la obligó a trabajar sin parar y la limitó en todos los sentidos, pero todo esto se acabó en 2021 y ahora la cantante ha decidido hablar sobre el tema, contando la serie de injusticias que enfrentó y la forma en la que su propia familia la ha tratado durante todos estos años.

En ese sentido, uno de los problemas más mediáticos de la famosa lo ha tenido con su hermana menor Jamie Lynn Spears, pues esta no tuvo una poca de compasión por la princesa del pop, y en medio de una entrevista reveló pasajes de su vida que hicieron estallar a Britney.

Cabe señalar, que Jamie confesó tener problemas de autoestima al estar siempre en la sombra de su hermana y, a pesar de que la amaba y se sentía orgullosa de ella, en ocasiones sentía que no tenía nada para ella. Por lo que comentó que le gustaría descubrirse a sí misma sin estar relacionada con Britney.

Pelea de hermanas

Britney se lanza contra su hermana

Por su puesto que la intérprete de “Toxic”, no pudo quedarse callada y recurrió a sus redes sociales para contestar todo lo que su hermana, estaba contando al público.

¿Vamos a decir que fue difícil ser mi hermana???? Mmmmmmmmmmmmmmm…. De Verdad ??? (...) ¡Le enseñamos el SIGNIFICADO DE MAL y luego la tiramos al final sin derechos propios! ¿Quieres que lo comparta en Telly?, (...) Prefiero escupirles en la cara y destrozarlos en Instagram porque eso es todo lo que mi familia ha sido para mí", aseveró la artista.

Pero eso no fue todo, pues remató expresando que: "Honestamente, me sorprenden las dificultades que dices que has tenido al tenerme como tu hermana. Lamento que te sientas así, ¡pero nunca toques mi pie roto en la cocina diciéndome que vaya al médico porque la infección de mi pie podría infectar a tus hijos reales!".

Nueva serie en HBO

Britney lanzará documental sobre la turbulenta amistad entre las hermanas Spears

Como te contamos en La Verdad Noticias, la polémica vida de Britney Spears será contada en un documental que consta de dos capítulos, que será transmitido en la plataforma de HBO Max este 10 de enero.

