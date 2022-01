Britney Spears aparece con gran transformación en el cabello; es morado

Britney Spears se siente más libre que nunca y ha demostrado esta libertad tiñendo su cabello de color morado, un tono bastante inusual en ella pero que le queda fantástico,

Este jueves 20 de enero, la cantante acudió a Instagram para revelar su última cambio de look y la tranformación que le hizo a su cabello: teñir sus característicos mechones rubios de color púrpura.

“Aquí estoy yo con el pelo morado”, escribió Spears en el pie de foto con una serie de emojis de encogiendo sus hombros. “Estoy aburrida, ok??? ¡Muy aburrida, así que mi chica de uñas dijo que lo hiciera! Chica... Lo hice, pero no estoy seguro de que me guste, pero oye”.

En el video compartido en su cuenta de Instagram Spears luce un pequeño vestido negro escotado con botas altas rojas, describiendo el look como "un mini vestido de 100 dólares con mis botas".

Ha estado envuelta en polémicas por su hermana

Con este nuevo look la famosa ha decidido hacer a un lado toda la polémica que la ha rodeado en las últimas semanas, pues la estrella del pop ha estado en los titulares debido a que su hermana Jamie-Lynn promocionó un nuevo libro de sus memorias titulado: “Things I Should Have Said' ('Las cosas que debí haber dicho'), en el que hace polémicas declaraciones de la cantante. Tras las entrevistas que dio Jamie, Britney explotó contra su hermana por escribir un libro “a costa suya”.

¿Quién es el novio de Britney Spears?

El novio de la cantante Britney Spears es Sam Asghari, el hombre con quien comparte desde hace cinco años su vida. Él se ha caracterizado por ser muy discreto y mantenerse alejado de la polémica, incluso fue hasta 2021 cuándo expresó públicamente su desagrado hacia su suegro.

