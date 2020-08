Britney Spears agradece a sus fans por el apoyo después de perder contra su padre/Foto: The Blast

Britney Spears ha agradecido a sus fans por su apoyo en medio de la noticia de que perdió la batalla para sacar a su padre de su tutela. La cantante de Baby One More Time no logró sacar a Jamie Spears del control de sus negocios y asuntos personales después de que un tribunal de Los Ángeles no hiciera cambios inmediatos en su tutela de 12 años designada por el tribunal.

Ella había pedido a su administrador de atención que reemplazara permanentemente a su padre Jamie como su tutor, pero el tribunal extendió los arreglos actuales hasta febrero de 2021.

Britney Spears rompe el silencio

Sus fanáticos han hecho campaña durante mucho tiempo para que Britney sea liberada de la tutela en una campaña que se ha denominado #FreeBritney. Si bien no mencionó específicamente la campaña, Britney agradeció a los fanáticos por todo su "apoyo" en su última publicación de Instagram.

Ella escribió en el pie de foto: "Siento que miraremos hacia atrás en este momento en cuarentena como una gran etapa de transición en nuestras vidas… No sabemos cuándo las cosas volverán a la normalidad, pero nos mantenemos positivos y aprendemos mucho sobre nosotros mismos.”

"Para mí, quiero agradecer a todos mis queridos... dulces... verdaderos fans por ser tan maravillosos. Puedo sentir sus corazones y sé que pueden sentir el mío. Gracias por su apoyo", declaró la intérprete.

También compartió un video de sí misma respondiendo preguntas de los fans sobre todas sus cosas favoritas, incluido su restaurante y libro favoritos.

En el clip, se puso una blusa corta con un bonito estampado floral. Britney usó maquillaje de ojos oscuros y dejó que sus mechones rubios fluyeran sueltos alrededor de sus hombros.

El padre de la cantante fue nombrado tutor de Britney en 2008 después de que la estrella del pop fuera hospitalizada para recibir tratamiento psiquiátrico.

Jamie Spears continuará "controlando" la vida personal y profesional de la princesa del pop, por lo menos hasta el 2021, cuando haya un nuevo juicio/Foto: BBC

Le había pedido a un juez que lo destituyera y lo reemplazara con una curadora profesional independiente, Jodi Montgomery, quien reemplazó a Jamie en 2019 después de que sufriera una crisis de salud. ¿Crees que Britney necesita la tutela de su padre? o ¿Consideras que Jamie se está aprovechando del problema de su hija?