Britney Spears afirma que su pausa musical es en venganza a su familia.

La legendaria estrella del pop sigue protestando. Britney Spears explicó en una publicación de Instagram el lunes que su prolongada pausa en la música es un "jódete" para su familia separada.

“Dejar de hacer música es mi forma de decir 'F-k You' en un sentido en el que solo beneficia a mi familia al ignorar mi trabajo real”, escribió en una publicación que también promocionaba el poder de la oración en tiempos de angustia. "Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar".

En otra parte, la cantante de "Toxic", de 40 años, reiteró su agravio al ver a su hermana menor, Jamie Lynn Spears, interpretar un remix de su sencillo de 2011 "Till the World Ends" en los Radio Disney Music Awards de 2017. (Britney recibió el premio Icon ese año, seguido de una actuación mixta de Jamie Lynn, 30, Hailee Steinfeld, Sofia Carson y Kelsea Ballerini).

¿Qué dijo Britney Spears sobre su música?

"No tenía sentido que los programas de televisión de las cadenas mostraran mi música con remezclas de toda mi música ... ¡¡Sin embargo, a la persona propietaria de la música se le dice que no !!" Britney escribió. "Incluso le dieron remixes a mi hermana, pero ¿siempre me dijeron que no?"

La artista, que se liberó en noviembre de una tutela restrictiva de 13 años establecida por su padre, Jamie Spears, explicó: “Pedí 13 años para interpretar nuevas canciones y remezclas de mis viejas canciones... tenía dos meses libres entre cada escenario de espectáculos durante cuatro años en Las Vegas... y cada vez que preguntaba me decían: '¡¡¡No...!!!!'"

Britney también compartió su creencia de que su familia la “preparó para fallar”, quien puso a prueba su fe en un poder superior. Por lo anterior, Britney Spears no planea invitar a nadie de su familia a su boda.

“¡¡¡Hace tres años tuve una experiencia en la que dejé de creer en Dios!!!! Desde todos los ángulos me lastimaban sin motivo y mi familia me lastimaba”, escribió. "Entré en un estado de conmoción y la forma en que lo hice fue siendo [en] una falsa negación... Fue demasiado para mí realmente enfrentarlo".

¿Britney Spears teme al negocio de la música?

La cantante de "Gimme More" también afirmó que "la gente no tiene idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente" y admitió que "le tiene miedo a la gente y al negocio".

La Verdad Noticias informa que, Britney está "emocionada" por empezar a hacer música de nuevo, pero volver a sumergirse en la industria después de una "pausa laboral" de casi tres años no es su "máxima prioridad".

Britney Spears ha criticado repetidamente a su familia por ser cómplice de la tutela, incluso afirmando que merecen estar en la cárcel por sus respectivos roles en el arreglo legal que controlaba sus asuntos personales, médicos y financieros.

