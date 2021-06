Britney Spears acusa a paparazzi de alterar sus fotos, Camila Sodi reacciona

Tras las fuertes declaraciones de Britney Spears de 39 años de edad, la famosa actriz mexicana Camila Sodi reaccionó ante lo sucedido con la celebridad, quien se ha visto envuelta en escándalos por filtraciones de fotografías que han compartido los paparazzis.

La "princesa del pop" ha causado furor en las redes sociales luego de dar a conocer su postura con respecto a la tutela de su padre el pasado 23 de junio, quien tiene más de una década controlando a la famosa con respecto a su vida y carrera.

Spears quiere recuperar su vida, así lo expresó ante un juez de Estados Unidos. La famosa pidió poner fin a la tutela judicial que ha controlado su vida desde el 2008. La artista describió haber sido esclavizada por su padre, Jamie Spears.

Britney Spears recibe apoyo de Camila Sodi

La cantante recibió apoyo de Camila Sodi

La cantante Spears compartió una publicación en redes sociales y confesó que la prensa se ha dedicado a acosarla en los últimos días, pues los paparazzis han distorsionado su imagen para hacerla ver mal, así lo expresó la famosa.

En la publicación también comentó: "Distorsionan mi cuerpo y se meten con la imagen y es vergonzoso. Sé que mi cuerpo no es perfecto pero definitivamente no me veo como me retratan. Es grosero y malo". Escribió la cantante en un video que compartió en Instagram.

Debido al comentario que hizo la "princesa del pop", la actriz Camila Sodi escribió: "Yas", lo que dejó en claro su apoyo a la famosa, pues en La Verdad Noticias te compartimos que Christina Aguilera apoyó a Britney, así como su ex Justin Timberlake, han dado muestras de empatía por lo que ha sucedido con Spears.

¿Cuál fue la última canción de Britney Spears?

La cantante escribió su última canción en 2020

La última canción que compartió la cantante estadounidense lleva por nombre "Swimming In The Stars". El audio de la canción fue compartido a través de la cuenta de YouTube de la cantante y se lanzó el 2 de diciembre de 2020 para celebrar su cumpleaños.

El tema cautivó a sus fans y ha sumado más de 4 millones de visualizaciones. La canción inédita fue para festejar su día especial al cumplir 39 años de edad. La canción corresponde a las sesiones de grabación de su último álbum "Glory", pero el tema no fue incluido.

Pero, por motivo de su cumpleaños, la canción de Britney Spears emocionó a los usuarios, quienes esperan con ansias que la famosa pueda volver a los escenarios y compartir su pasión por la música, pues desde muy joven logró una carrera exitosa en la industria musical.

