Britney Spears: Una guía para entender por qué es noticia la princesa del pop/Foto: El Intransigente América News

El año pasado, la estrella del pop llegó a los titulares cuando de repente canceló su residencia en Las Vegas y unos meses después, según los informes, se registró en un centro de salud mental. Se difundieron rumores de que la suspensión no fue voluntaria y una campaña en línea #FreeBritney se volvió viral.

Britney Spears ha estado bajo tutela desde principios de 2008 después de sufrir un colapso muy público, lo que significa que un acuerdo supervisado por la corte le dio a un tutor control sobre sus decisiones personales y finanzas. En el caso de Spears, su padre está a cargo de su patrimonio de 47 millones de dólares, según documentos obtenidos el año pasado.

Este verano, los observadores volvieron a preocuparse después de que Spears publicara varios videos y fotos extrañas en Instagram, y algunos fanáticos comenzaron a especular que estaba enviando mensajes codificados pidiendo ayuda. #FreeBritney despegó de nuevo.

Ver esta publicación en Instagram ⭐️⭐️⭐️ Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 7 de Ago de 2020 a las 3:42 PDT

La semana pasada, el abogado de Spears presentó un expediente judicial pidiendo que se cambiara "sustancialmente" la tutela, y dijo que Spears "se opone firmemente" a su padre, Jamie Spears, en el papel de curador.

Pero un juez de California extendió la tutela (que estaba programada para expirar el 22 de agosto) hasta febrero y, según Blast, pidió que los abogados de Spears presenten su petición para destituir a Jamie Spears antes del 18 de septiembre.

¿Cómo llegó a este punto, incluso con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles ofreciendo ayudar a Spears a salir de su tutela? Aquí hay una breve guía:

#FreeBritney comienzos y la tutela

Spears, una de las artistas pop más importantes de la década de 1990, tiene una legión de fanáticos ferozmente leales que siguen cada uno de sus movimientos. La frase "Free Britney" apareció por primera vez en un sitio de fans en 2009, poco después de que Spears ingresara en una tutela controlada por su padre y un abogado.

Spears entró en el arreglo poco después de una serie de actos públicos alarmantes, que incluyeron afeitarse la cabeza y golpear el auto de un paparazzi con su paraguas. Hizo varios viajes a rehabilitación y perdió la custodia de dos hijos que tuvo con su exmarido Kevin Federline. (Ahora comparten la custodia). Pero Spears regresó al estudio unos seis meses después de que comenzara el acuerdo legal.

El año pasado, la campaña #FreeBritney se puso de moda después de una ola de personas y un podcast centrado en Spears, "Britney's Gram", especuló que, involuntariamente, se vio obligada a regresar al tratamiento y comenzó a presionar para que terminara su tutela.

La campaña argumentó que una estrella del pop que pasó la última década lanzando álbumes, haciendo giras y encabezando una residencia en Las Vegas no debería estar bajo una estructura legal diseñada para proteger a los ancianos y enfermos graves.

Pero algunos en el círculo íntimo de Spears rechazaron esto, como informamos el año pasado: "Fuentes cercanas a la cantante están rechazando la narrativa de #FreeBritney, enfatizando que Spears está bajo la tutela por una razón: problemas de salud mental a largo plazo que ellos no especificarían.”

“Saben que #FreeBritney nace del amor de los fanáticos por ella, dicen, pero insisten en que los fanáticos no comprenden los detalles de la condición de Spears y la logística del arreglo legal, que es monitoreado de cerca por profesionales médicos y los tribunales".

Publicaciones de Instagram

En julio, el movimiento #FreeBritney se volvió viral nuevamente cuando los fanáticos teorizaron que ciertas publicaciones de Instagram y TikTok de Spears eran llamadas secretas de ayuda.

En un ejemplo, los fanáticos vieron a personas en los comentarios que decían cosas como: "Si necesitas ayuda, usa amarillo en tu próximo video". Vieron sus publicaciones en una blusa amarilla en julio y agosto como una señal.

Declaraciones públicas de la familia de Spears

La familia de la estrella del pop casi nunca habla públicamente de ella, pero recientemente ha habido algunas excepciones. Cuando Jamie Spears pidió renunciar temporalmente como curador el otoño pasado debido a problemas de salud, el tribunal nombró a Jodi Montgomery, gerente de atención de Spears, para que asumiera el cargo.

A principios de agosto, el mismo mes en que se suponía que terminaría el papel de Montgomery, Jamie Spears concedió una rara entrevista al New York Post, diciendo que el movimiento #FreeBritney había dado lugar a amenazas de muerte y acosadores.

“Todos estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea. Depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija. No es asunto de nadie más”, le dijo al Post, y rechazó las afirmaciones de que había robado dinero del patrimonio de su hija.

“Tengo que informar cada centavo y cada centavo gastado a la corte cada añ ”. El tabloide informó que se puso “emocionado” al hablar de Britney: “Amo a mi hija. Amo a todos mis hijos. Pero este es nuestro problema. Es privado."

Su madre, Lynne Spears, no ha estado involucrada en la tutela, pero el año pasado le "gustaron" los comentarios en línea sobre el movimiento #FreeBritney. En julio, según los informes, presentó documentos solicitando a los tribunales que se involucraran en las finanzas de Spears.

La madre y hermanos de Britney han decidido apoyar a su padre Jamie Spears, por lo cual, la cantante no ha tenido mucha ayuda de parte de su familia/Foto: The Sun

El hermano de la artista pop, Bryan Spears, apareció en el podcast "As NOT Seen on TV" en julio y dijo que si bien la tutela ha sido algo positivo para la familia, su hermana siempre había querido deshacerse de las restricciones. (En una entrevista en 2008, lo comparó con estar en la cárcel, excepto sin una fecha de liberación establecida).

“Ella ha estado en esto por bastante tiempo. Evidentemente, era necesario al principio; Supongo que todos conocen los problemas que estaban ocurriendo ”, dijo Bryan Spears, y agregó:“ Tener a alguien que te diga constantemente que hagas algo tiene que ser frustrante. Así que sí, ha querido salir de esto durante bastante tiempo. ¿Qué nivel de eso es la realidad? ¿Quién sabe, lo sabes?”

Casi al mismo tiempo, su hermana, Jamie-Lynn Spears, respondió a un comentarista de Instagram que la criticó por nunca hablar sobre la “OBVIA enfermedad mental” de Britney.

“No tienes derecho a asumir nada sobre mi hermana. Y no tengo derecho a hablar sobre SU salud y asuntos personales”, escribió Jamie-Lynn Spears. "Ella es una mujer fuerte... imparable, y eso es lo único que es OBVIO".

El esposo de 55 horas habla

Jason Alexander, el amigo de la infancia de Spears con quien estuvo casada durante 55 horas cuando se fugaron en Las Vegas en 2004, hizo una aparición sorpresa en una protesta de #FreeBritney frente a un tribunal de Los Ángeles la semana pasada, el día de su audiencia de tutela.

“Estoy aquí para mostrar mi apoyo al movimiento #FreeBritney y a Britney”, dijo a Us Weekly. “Esta es una situación lamentable que ha estado en su vida durante mucho tiempo. Nos ha afectado a ella y a mí, y eso me hace parte de ello. He estado callado durante 10 años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente ahora con el movimiento haciendo ruido y las audiencias de tutela en curso".

La batalla legal actual

El año pasado, Jamie Spears dijo durante una audiencia que él y su hija tienen una relación "tensa". Ahora, los abogados de Britney Spears dicen que la cantante “prefiere mucho que Montgomery, su administrador de cuidados, permanezca permanentemente en el papel en lugar de su padre.”

“Ahora estamos en un punto en el que la tutela debe cambiarse sustancialmente para reflejar los cambios importantes en su estilo de vida actual y sus deseos declarados”, dijo el abogado.

“Sin renunciar de ninguna manera a su derecho a solicitar la terminación de esta tutela en el futuro, a Britney le gustaría que el nombramiento de la Sra. Montgomery como curadora de su persona se hiciera permanente”, escribió el abogado de Spears, Samuel D. Ingham, en un expediente judicial, según People.

Poco después, la ACLU intervino con su apoyo a Spears: “Las personas con discapacidades tienen derecho a llevar una vida autónoma y conservar sus derechos civiles”, tuiteó la organización. "Si Britney Spears quiere recuperar sus libertades civiles y salir de su tutela, estamos aquí para ayudarla".

La reacción de Spears

En la primavera de 2019, cuando #FreeBritney alcanzó su punto máximo, Spears recurrió a Instagram y pidió a los fanáticos que le dieran "un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles" que la vida le estaba lanzando.

“Quería saludar, porque las cosas que se están diciendo se han salido de control ¡Guau! Hay rumores, amenazas de muerte a mi familia y mi equipo, y tantas cosas locas que se dicen… No crean todo lo que leen y escuchan”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram ��⭐️�� Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 8 de Abr de 2020 a las 10:57 PDT

“Mi situación es única, pero prometo que estoy haciendo lo mejor en este momento. Puede que no sepas esto sobre mí, ¡pero soy fuerte y defiendo lo que quiero!" Spears no ha abordado directamente ninguna de las actualizaciones de ahora, lo que deja a los fanáticos leyendo entre líneas una vez más.

“Siento que miraremos hacia atrás en este momento en cuarentena como una gran etapa de transición en nuestras vidas... no sabemos cuándo las cosas volverán a la normalidad, pero nos mantenemos positivos y aprendemos mucho sobre nosotros mismos. ! " escribió la semana pasada, agradeciendo a sus fans.

También te puede interesar: Britney Spears agradece a sus fans por el apoyo después de perder contra su padre

"Puedo sentir sus corazones y sé que pueden sentir el mío... ¡gracias por su apoyo!" Los fans tendrán que esperar hasta el 2021 para conocer si finalmente Britney Spears recuperará su libertad. ¿Crees que la cantante pueda ganar el juicio contra su padre?