Britney Spears: Todo lo que debes saber sobre el conflicto con su padre

Durante más de 12 años, la estrella pop y actriz estadounidense Britney Spears ha estado bajo la tutela de su padre Jamie Spears, al tiempo que es una sensación pop muy activa que realiza giras consecutivas, crea álbumes y firma acuerdos con algunas de las marcas más importantes.

Durante todo este tiempo, no ha tenido poder sobre la riqueza que ha generado ni sobre las decisiones generales sobre lo que debe o no debe hacer. En 2019, anunció que no actuaría hasta que su padre fuera destituido como su tutor.

Britney se encuentra ahora en el centro de una batalla legal en curso sobre la tutela que tiene a Estados Unidos hablando sobre la libertad, los derechos y las leyes que los rodean, aquí te contaremos más a detalle sobre la situación actual de la “princesa del pop” para que estés enterado y actualizado sobre la vida de la famosa que nos dio éxitos como “Baby one more time”.

¿Qué es una tutela como la del padre de Britney Spears?

Una tutela es una forma de "cuidar" de un adulto en los EE. UU., Que permite que el tutor, en su mayoría otro miembro de la familia, esté a cargo del pupilo. Un curador es una persona o institución que protege al pupilo y obtiene poderes distintivos de la corte para hacerlo.

La situación depende de la capacidad del individuo para tomar decisiones sobre su vida por sí mismo. Es principalmente para personas que no tienen la capacidad de funcionamiento necesaria para cuidarse a sí mismas, sus intereses, finanzas, condiciones de vida, atención médica y su bienestar general o que son susceptibles de fraude de algún tipo.

El tribunal generalmente designa a un tutor en caso de vejez, demencia, discapacidad del desarrollo o limitaciones físicas o mentales. Todo el concepto se basa en mantener al pupilo sano, fuera de peligro y teniendo en cuenta sus mejores intereses. La persona que busca la tutela presenta una petición en la corte para ser curador.

¿Cómo llegó Britney Spears a la tutela?

Desde 2008, Britney ha estado bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien no era conocido por ser una figura significativa en su vida. Todo comenzó en enero de 2008 cuando Britney fue llevada a un hospital en medio de la noche para una evaluación psiquiátrica después de que se negó a devolver a sus hijos a su exmarido y a los representantes de su padre y bailarín Kevin Federline.

Cuando llegó la policía, parecía estar bajo la influencia de una sustancia desconocida. Se habló sobre la adicción a las drogas y los problemas de salud mental y Britney fue admitida más tarde en el Centro Médico Ronald Reagan de UCLA en Los Ángeles. Perdió la custodia de sus dos hijos después del incidente.

Pronto, el padre de Britney, Jamie, presentó una tutela temporal sobre Britney y se le concedieron los derechos junto con su abogado Andrew Wallet. Una vez fuera del hospital, Britney se reunió con abogados porque no quería que su padre fuera el curador. Pero el tribunal decidió que Britney no era capaz de contratar y dirigir a un abogado por su cuenta.

Britney en How I Met Your Mother y el regreso a la música

Los conservadores de Britney obtuvieron el poder sobre las visitas, el dinero y la seguridad, además de poder hacer acuerdos de grabación y televisión por ella. El arreglo estaba en su lugar incluso después de que Britney regresara con éxito. Poco después del incidente de 2008, Britney volvió a trabajar, protagonizó el popular programa de televisión How I Met Your Mother y lanzó su sexto álbum de estudio, Circus, meses después.

Los siguientes años estuvieron llenos de más álbumes, premios, giras, millones de dólares y residencias, además de ser juez en X-Factor. Su tutela ha sido inusual porque Britney ha sido una pupila de alto rendimiento, extremadamente productiva e inteligente.

Pero en enero de 2018, anunció una 'pausa laboral indefinida', cancelando una gira planeada en Las Vegas. En marzo de 2019, Andrew Wallet renunció como co-conservador de su patrimonio después de 11 años. Britney ingresó en un centro psiquiátrico el mismo mes.

¿Qué es el movimiento #FreeBritney?

Es un movimiento iniciado por los fanáticos de Britney para presionar a las autoridades para que pongan fin a su tutela. Comenzó después de que los fanáticos comenzaran a preguntarse cómo una persona de alto rendimiento como ella no era capaz de tomar sus propias decisiones. Todo lo relacionado con la tutela de Britney ha estado envuelto en acuerdos de confidencialidad.

Justo después de la admisión de Britney en un centro psiquiátrico en 2019, Britney's Gram, un podcast de fans, envió un mensaje de voz de una persona que decía ser asistente legal en el equipo legal de Jamie Spears, alegando que estaba detenida en el centro contra su voluntad y que la gira en Las Vegas fue cancelada por su padre porque ella se negó a tomar su medicación.

El buzón de voz se volvió viral y dio lugar a #FreeBritney con el apoyo de American Civil Liberties Union y celebridades como Paris Hilton y Miley Cyrus, además de protestas fuera de los tribunales durante las audiencias.

En noviembre de 2020, el tribunal designó a Bessemer Trust como co-conservador de la herencia de Britney junto a Jamie. El asunto aún está en los tribunales.

Britney sigue siendo responsable de pagar los honorarios legales de sus propios abogados y de los abogados de sus tutores. Pagó un millón de dólares en honorarios legales el año pasado.

