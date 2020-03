Britney Spears: Celebra 20 AÑOS de “Oops, I did it again” ¡Increíble!

Britney Spears, la indiscutible Princesa del Pop, incluso ahora a sus 38 años de edad, celebra los 20 años del lanzamiento de uno de sus mayores y más icónicos éxitos, “Oops, I did it again”.

20 años de Oops, I did it again

Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Britney Spears sorprendió a sus 23.7 millones de seguidores en la plataforma al anunciar el 20 aniversario de “Oops, I did it again”.

“¡Oops!, ¡¿cómo pasaron 20 años tan rápido?! ??! No lo puedo creer. Recuerdo que el traje rojo estaba tan loco ... pero el baile fue divertido e hizo volar el rodaje !!!!! Y ahora estamos sentados en cuarentena deseando estar en Marte ¡¡¡por supuesto que estoy bromeando !!!!! Pero en serio, todos ustedes han mostrado tanto apoyo por esta canción y les agradezco enviando amor a todos ustedes”.

La intérprete del mega éxito, “Oops, I did it again”, obtuvo millones de likes en su publicación, mientras que sus fans no tardaron en felicitarla en los comentarios, que alcanzaron cifras de miles.

Icónico; Este es mi vídeo favorito; Reina; Una leyenda; Ese álbum podría ser lanzado este año y estaría en la cima de las listas, era tan bueno; La mejor canción de la vida; fueron algunos de los comentarios en el Instagram de Britney Spears.

Britney Spears aún en la cima

A 20 años del estreno de “Oops, I did it again”, el vídeo oficial de la canción ha alcanzado las 251 millones de reproducciones en el canal oficial de Britney Spears, donde fue publicado hace 10 años.

El icónico traje rojo que portó la propia Britney Spears, así como el famoso vídeo sigue siendo un referente de la cultura pop a 20 años de su lanzamiento, con fans que han imitado el estilo de Brit desde hace décadas.

“Ella (Britney Spears) usó una cola de cabello antes de que fuera moda y antes de Ariana Grande”, es uno de los comentarios más recientes en el vídeo de YouTube.