Britney Spears, Aerosmith y NSYNC, tuvieron un icónico momento en el Super Bowl

El esperado medio tiempo del Super Bowl que estará a cargo de Jennifer López y Shakira, ha causado mucho intriga en las redes sociales, pues los fans esperan una espectacular presentación de las famosas cantantes en este 2020 del evento deportivo.

Famosos cantantes han participado en el Super Bowl, aunque una de las presentaciones que se ha colocado como una de las mejores fue el del año de 2001 con la participación de Britney Spears, Aerosmith y NSYNC.

Conocida como la Princesa del Pop, la cantante Britney Spears desde que comenzó su carrera en el mundo de la música logró popularidad en todo el mundo y es por ello que fue elegida para participar en el Super Bowl del 2001.

En el medio tiempo del evento deportivo del Super Bowl de ese año, inició con la presencia de la agrupación pop NSYNC con el tema "Bye, bye, bye". Posteriormente llegó al escenario Aerosmith interpretando la canción "I dont Wanna Miss A Thing".

Posteriormente la banda NSYNC se adueñó nuevamente del escenario con el tema "It's Gonna Be Me", esta canción interpretado por Justin Timberlake enloqueció a sus fans, sin embargo, parecía un duelo entre la agrupación pop y Aerosmith, quienes interpretaron sus grandes éxitos.

El performance del Super Bowl 2001 fue la sensación del momento, cuando los integrantes de NSYNC y Aerosmith comenzaron a demostrar sus mejores pasos, mientras que Britney Spears apareció en el escenario con sus atrevidos movimientos.

Britney Spears enloqueció a sus fans en el Super Bowl del 2001

