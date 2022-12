Brillante sostén de Daniela Luján demuestra su mejor forma de expresión

Daniela Lujan es una bella actriz que no hace mucho deslumbró en la portada de revista con un look que no le pide nada a los que Belinda usa, pues brilla con luz propia

Hay que destacar que Belinda brilla siempre con atuendos que tarde o temprano se convierten en una tendencia y no se puede negar que todo lo que se pone le queda perfecto, pero hay alguien que supo robar miradas de una manera que dejó a más de uno sin palabras, nos referimos a Daniela Luján.

Resulta que en vestidito tipo blazer de estampado tipo tweed en rojo, mismo que combinó con unas botas extra largas de charol en color rojo, la bella Daniela Luján no le pide nada a Belinda, brilla con luz propia y luce hermosa con un toque coqueto y vanguardista que encantó a sus fans.

El sexy look de Daniela Luján

El sexy look de Daniela Luján

En esa ocasión Daniela Luján modeló un look de Benito Santos para una portada de revista, luce lo que parece un corsé blanco por debajo del saco y eligió un moño de peinado, así como resaltar sus ojos verdes con un delineado oscuro y una sombra en la misma tonalidad de sus botas, sin duda un look muy favorecedor.

“Divina y más”, “Mi chiquita la mas luz Clarita que ya NO usa vestuarios de televisa y ahora SI impone moda”, “Dani te ves fabulosa”, le escribieron algunos de sus fans y la cubana Raquel Bigorra, todos coincidieron que este estilo es el que más le queda y que es una digna reina de las tendencias.

Si recordamos, no es la primera vez que deslumbra y deja en segundo plano a quien una vez tuvo que reemplazar en un papel de telenovela, ya en otras oportunidades, ha demostrado tener un estilo propio, uno que es capaz de convertirse en tendencia, con el sello de su personalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Daniela Luján ¿No pierde la esperanza de conquistar a Imanol?

El atrevido sostén de Daniela Luján

El atrevido sostén de Daniela Luján

Por si fuera poco, en otra fecha la bella Daniela Luján publicó un par de fotos que hizo arder las redes y es que mostró su faceta más sensual al posar con un atrevido atuendo con el que se ha ganado miles de halagos con los que ha demostrado que no tiene nada que pedirle a la cantante Belinda, con quien siempre se le ha relacionado con una rivalidad.

Daniela Luján nació el 5 de abril de 1988 en la Ciudad de México y desde muy temprana edad comenzó una carrera como actriz, en la que ha conseguido el éxito en grandes e inolvidables producciones.

La primera telenovela en la que Daniela cautivó con su talento e inocencia fue en “Luz clarita”, una adaptación de “Chispita”. El melodrama infantil fue producido en la década de los 90 por MaPat López, colocándose rápidamente en el gusto del público.

Cabe destacar que en dicho proyecto, Luján compartió créditos con César Évora, Ximena Sariñana, Verónica Marchant, entre otros. Tras el éxito con “Luz Clarita”, Daniela Luján protagonizó el proyecto “El diario de Daniela”, junto a Martín Rica. En la novela estrenada en 1998 también participaron Yolanda Ventura, Odiseo Bichir, Leticia Calderón, entre otros.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram