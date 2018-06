¡Brigitte Nielsen, ex esposa de Sylvester Stallone embarazada a los 54 años de edad!

La modelo danesa Brigitte Nielsen, quien fuera esposa del actor estadunidense Sylvester Stallone, se encuentra embarazada a los 54 años de edad.

La intérprete de The Red Sonja y Rocky IV compartió la noticia en su cuenta de Instagram y publicó una foto en la que se puede observar su avanzado estado de gravidez.

“Crece la Familia”, escribió junto a la imagen el icono de los años 80.

Nielsen está casada con el productor televisivo italiano Mattia Dessì, de 39 años, desde el 2006.

La actriz compartió más tarde otra foto que se tomó con un vestido ajustado que resalta su embarazo y gafas oscuras, y escribió: ‘Momento feliz. Ondas positivas’.

happy time ❤️ positive vibes #happyness #positivevibes Una publicación compartida por Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) el 30 de May de 2018 a las 10:07 PDT

ste será el quinto hijo de Brigitte, quien se hizo famosa tras protagonizar los filmes Rocky IV en 1985, Cobra en 1986 y Beverly Hills Cop II en 1987.

Nielsen tiene cuatro hijos varones de entre 23 y 34 años de edad y estuvo casada anteriormente con Raoul Meyer desde 1993 hasta 2003, Sebastian Copeland desde 1990 hasta 1992, Kasper Winding desde 1983 hasta 1984, Stallone desde 1985 hasta 1987. Mattia es su quinto esposo.

Después de haber tenido una exitosa carrera en la pantalla grande, la actriz se dedicó principalmente a los programas de reality en los últimos años participando de shows como The Surreal Life, Celebrity Big Brother y la versión alemana de Dancing with the Stars.