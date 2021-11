Briggitte Bozzo se sometió a cirugía plástica y dice: mi cuerpo es sagrado

Hace unas semanas, la joven actriz Briggitte Bozzo se sometió a cirugía plástica y luego presumió algunos de los resultados, pero no especificó las zonas que se operó.

Y como era de esperarse, los resultados por su paso por el quirófano emocionó a sus seguidores ya que ahora luce una delineada figura y las preguntas sobre si le interesaría tener una página de OnlyFans comenzaron a llegarle.

Fue entonces que haciendo uso de sus redes sociales, Briggitte Bozzo contestó a las insistentes preguntas sobre si abriría su página en Only Fans: “no, no voy a abrir un Only Fans. Mi cuerpo es sagrado”.

Briggitte Bozzo se sometió a cirugía plástica ¿cuál fue?

A los 18 años, la actriz que en la actualidad tiene 20 años, se redujo el busto.

Actualmente no dijo a qué procedimientos se sometió, aunque las recientes imágenes que ha colocado Bozzo en su cuenta de Instagram la muestran con una cintura más reducida.

Pero se sabe que a los 18 años Briggitte Bozzo se sometió a cirugía plástica de reducción mamaria por razones de salud.

OnlyFans de Briggitte Bozzo

“Lo que subo es lo único que verán”, dijo Briggitte Bozzo.

Al ser cuestionada sobre si tendría una cuenta en OnlyFans para mostrar más partes de su cuerpo la actriz, Briggitte Bozzo, dijo “o sea, de vez en cuando subo fotos en traje de baño, es lo único que van a poder ver de mi cuerpo, de ahí en fuera nada más”.

Igualmente algunos amigos de la actriz y seguidores siguieron halagandola y le dejaron comentarios como, “demasiado hermosa”, “más perfecta imposible”, “de impacto”, esto luego que Briggitte Bozzo se sometió a cirugía plástica.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!