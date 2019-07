Brie Larson se mantendrá en el Universo Marvel ¡Capitana Marvel por mucho tiempo!

La actriz Brie Larson quien diera vida a la Capitana Marvel, estará involucrada en el MCU por lo menos para cinco películas más como la superheroína, así se ha dado a conocer la información a través del portal We Got This Covered.

Dicho portal ha cobrado cierta importancia en el medio por que ha filtrado información sobre series y películas de superhéroes, siendo acertada en su momento lo compartido y ahora ellos han dado a conocer la noticia de que la guapa Brie Larson de 29 años de edad estará dando viva por cinco cintas más a la Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Brie Larson estará en el MCU por cinco películas más.

De esta forma los principales referentes del Universo Cinematográfico de Marvel para la Fase 4 serían el personaje de Brie Larson, Thor con Chris Hemsworth y el Spider-Man de Tom Holland. Luego de que concluyera la saga del infinito, tras las salidas de Chris Evans (Capitán América) y Robert Downey Jr. (Iron-Man), se ha especulado que las cintas de Marvel perderán público; pero los directivos esperan que los tres personajes (Capitana Marvel, Spider-Man y Thor) puedan mantener el imán de taquilla que han venido mostrando.

A pesar de su actuación, Brie Larson tiene sus detractores, quienes en alguna ocasión llegaron a solicitar que dejara el papel de Capitana Marvel. Si se confirmara su participación en otras cinco películas, esos fans se tendrían que aguantarse, o serían los primeros en castigar en taquilla.

Hace cerca de un mes se dio a conocer que el personaje de Capitana Marvel junto al de Valkyria, podría tener un romance gay, algo que no han podido confirmar los creadores del Universo Cinematográfico de Marvel.

