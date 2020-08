Brie Larson revela todas las audiciones “fallidas” que tuvo por no vestir sexy/Foto: La FM

La ganadora del Oscar Brie Larson, a quien quizás conozcas por sus papeles icónicos en películas como Capitana Marvel, Room y Scott Pilgrim vs.The World, reveló sobre el proceso de audición en Hollywood y compartió algunos de los roles que no obtuvo en sus 20 años de carrera como actriz.

Comenzó el vlog en su canal de YouTube abordando la "tortura" de hacer una audición, explicando: "Para aquellos que piensan que ser actor [es] suave y fácil, están equivocados". Ella compartió una descripción general sobre cómo funciona el proceso y cómo el estrés de la audición le dio "acidez estomacal" cuando era niña.

Al audicionar para un papel en Frozen Ground (que luego fue para Vanessa Hudgens), dijo: "Realmente pensé que lo había logrado". Más tarde, su gerente le preguntó qué había hecho y le dijo: "Dijeron que dabas mucho miedo. Los asustaste".

"Lo llevé demasiado lejos, siempre lo llevé demasiado lejos", concluyó Brie.

Ella explicó cómo las audiciones fallidas de cuando era una niña "realmente, realmente todavía duelen". Por ejemplo, cuando hizo una audición para interpretar a la hermana pequeña en la película original de Disney Channel Smart House y no lo entendió, fue "un gran fastidio".

¡Y cuando perdió el papel de hermana menor en Brink! (otro DCOM) la misma actriz expresó que "¡realmente duele!" También señaló lo espeluznante del proceso de audición y su incomodidad cuando le "pidieron que se vista de cierta manera".

Brie Larson tenía que vestir sexy para audicionar

Para una película en la que audicionó para interpretar el interés amoroso de alguien con una diferencia de edad, dijo que "ni siquiera sería apropiado ahora", Brie compartió cómo el productor le pidió "que volviera, se vistiera más sexy... con una camiseta sin mangas, un jean minifalda y tacones", y la hizo sentir muy incómoda.

Después de ver la sala de espera de mujeres vestidas con el mismo atuendo y audicionando con zapatillas en lugar de tacones, se le pidió "muchas, muchas, muchas, muchas veces" que volviera a audicionar con una minifalda de jean.

"Qué vergüenza todos los que dijeron eso. Tenía una minifalda de jean solo para las audiciones, eso no está bien", declaró Larson.

Después de muchos años de dedicación y esfuerzo, Brie se ha logrado colocar como una reconocida actriz ganadora de importantes premios de cine, así como también es productora, directora, guionista, cantante e incluso youtuber a sus 30 años/Foto: Youtube

Algunos de los proyectos más destacados que no funcionaron fueron sus audiciones para Gossip Girl, The Big Bang Theory, The Hunger Games, las nuevas películas de Star Wars y Terminator Genisys. ¿Y otro favorito de principios de los 2000 para el que audicionó? ¡Mini espías! "¿Quería ser un niño espía? ¡Definitivamente!"

Brie concluyó su video con nada más que gratitud por su carrera, un mensaje importante de mantenerse fiel a uno mismo y alentó a los compañeros actores que pasan por el proceso de audición.

"Siempre terminaba donde se suponía que debía estar... Si estás ahí afuera y estás haciendo una audición en este momento, [te estoy] enviando mucho amor", concluyó la actriz.

Aunque Brie ahora es una de las estrellas de Hollywood más destacadas, aún hay muchos usuarios de redes sociales que la critican por no ser una “actriz sexy”, ¿Crees que Brie Larson puede seguir destacando por su actuación en lugar de su físico?