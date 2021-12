Brie Larson podría ser reemplazada en Capitana Marvel debido a rechazo de fans

Capitana Marvel fue uno de los personajes que fueron introducidos durante la última fase del universo cinematográfico de Marvel, misma que se ha consolidado como una de las más poderosas y como ‘líder’ del MCU tras la muerte de Tony Stark/Iron man y de Steve Roger/Capitán América, aunque ella también podría sufrir un gran cambio.

La actriz Brie Larson es la encargada de darle vida a esta poderosa heroína, sin embargo a pesar de sus poderes, no logra convencer del todo a los fans, por lo que ha estado envuelta en muchas controversias que incluso podrían costarle su lugar el el MCU.

Aparentemente han surgido rumores de que la actriz podría ser reemplazada, esto tras su aparición en la serie animada What If?, donde el diseño del personaje está basado en la apariencia de otra famosa actriz, quien podría ser la nueva capitana Marvel en la próxima entrega.

Brie Larson podría ser reemplazada en Capitana Marvel

Brie Larson podría perder al personaje tras su poca aceptación

A través de la plataforma de streaming Disney+ se estrenó la serie What If? La que nos narra distintas versiones de la historia de Marvel si las cosas no hubieran salido como se planearon en el MCU, donde la Capitana Marvel apareció mucho antes que en Endgame, aunque su apariencia cambió por completo.

Aunque es una serie animada, la apariencia de los personajes así como las voces, están basadas en los actores y actrices que los interpretan en sus versiones live action, sin embargo con Capitana Marvel no es el caso, ya que el diseño del personaje aparentemente está basado en la actriz Alexandra Daniels, quien se rumora podría tomar el papel en caso de que Brie Larson sea despedida.

Capitana Marvel es el personaje menos popular del MCU

Alexandra Daniels sería la opción de Marvel para el reemplazo de Brie Larson

Te informamos en La Verdad Noticias que se dijo que los problemas con la actriz Brie Larson no sólo son por la falta de aceptación de los fans, sino que aparentemente tampoco se lleva bien con otros miembros del elenco, por lo que los ejecutivos de Marvel habrían considerado su despido y reemplazo en un intento por salvar al personaje, quien regresará en la película The Marvels, la cual sería la secuela de su saga.

Gracias a la llegada del multiverso explicada más a fondo próximamente en Doctor Strange in the multiverse of madness podríamos tener la nueva versión de la capitana Marvel interpretada por Alexandra Daniels en caso de que las cosas ya no funcionen con Brie Larson, cuyo rumor de su reemplazo es cada vez más fuerte.

