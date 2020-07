Brie Larson podría estar Star Wars: Knights of the Old Republic de Taika Waititi

Lucasfilm está desarrollando una nueva película de Star Wars basada en Knights of the Old Republic, y según un rumor reciente, Rian Johnson y Taika Waititi podrían estar produciendo la cinta con Brie Larson en el papel principal.

La estrella del Capitana Marvel ha expresado repetidamente que le encantaría participar en Star Wars. Incluso una vez audicionó para un papel en la más reciente trilogía, pero no lo consiguió.

Brie Larson, Taika Waititi y Rian Johnson serían el equipo a cargo de nueva cinta de Star Wars

Ahora, según un nuevo informe del "DVD Overlord", un canal de YouTube dedicado a todos los rumores sobre Star Wars, Kathleen Kennedy quiere desarrollar una película centrada en las historias de los Caballeros de la Antigua República.

Aparentemente, el estudio le está pidiendo a Rian Johnson y Taika Waititi que se unan y produzcan el proyecto. Además, de tener en la mira a Brie Larson para interpretar al protagonista principal.

Rian Johnson volvería a Star Wars con Taika Waititi

Si bien el director Rian Johnson no es exactamente una figura muy respetada entre los fanáticos de Star Wars, debido a todas las controversias que rodean a The Last Jedi, nadie puede negar que es un excelente cineasta. Póngalo al lado de Taika Waititi, cuya brillantez inusual lo ha convertido en uno de los mejores directores en los últimos años, y se dará cuenta de que esta colaboración 'potencial' podría ser un sueño hecho realidad para todos los nerd.

Y lo que es más, los dos ya tienen mucha experiencia trabajando en Star Wars. Taika Waititi apareció recientemente en The Mandalorian como la unidad de droides IG-11 e incluso dirigió el espectacular final de la serie de Disney+, y Rian Johnson fue el director de una película de la saga principal.

Por supuesto, debe tener en cuenta que este YouTuber no tiene exactamente el mejor historial, por lo que probablemente deberíamos tomar lo que dicen con un grano de sal. Sin mencionar que Larson ya ha estado fuertemente vinculado a la película de Star Wars de Kevin Feige.

Aún así, el futuro de Rian Johnson en la franquicia ha sido durante mucho tiempo un tema de especulación, por lo que solo tendría sentido si el estudio finalmente decidiera continuar con el próximo proyecto del cineasta, sea lo que sea.

Sin embargo, ¿qué piensas sobre una colaboración de Star Wars entre Johnson y Waititi? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.