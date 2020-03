Brie Larson: Tras rumores de su salida de Marvel, DC la quiere para una película

Brie Larson se prepara para volver a dar vida a Carol Danvers en la secuela de Captain Marvel, pero eso no ha logrado callar los rumores de su supuesta salida de Marvel, al grado de que podría estar siendo considerada por Warner Bros., y DC para protagonizar una cinta con ellos.

Brie Larson daría vida a Lady Blackhawk

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Brie Larson estaría en la mira de Warner Bros para dar vida a Lady Blackhawk en el Universo Extendido de DC, cuyo único equivalente en el mundo es el Universo Cinematográfico de Marvel, al que todavía pertenece la actriz y principal rival del estudio que da vida a Superman en el cine.

El sitio también detalló que Brie Larson no es la única candidata para el papel, pero parece que es la favorita de Warner y DC, gracias a la experiencia adquirida en Marvel dando vida a un superhéroe, así como el parecido entre ambos personajes.

Warner Bros. no ha confirmado estos rumores, y tampoco se han dado detalles sobre cómo sería el proyecto, ya sea una película en solitario para Lady Blackhawk o presentarla como un miembro más de la Sociedad de la Justicia de América, en cuyo caso aparecería en la cinta “Black Adam”, que explorará el origen del enemigo de Shazam.

¿Brie Larson deja Marvel?

Aunque los rumores de la salida de Brie Larson del Universo Marvel no han dejado de circular, casi desde el estreno de Captain Marvel, hasta ahora ni la actriz o el estudio han hecho declaraciones.

El mismo sitio, We Got This Covered - cuyas predicciones en el cine suelen cumplirse - divulgó el supuesto plan para deshacerse de Brie Larson y reemplazarla con una nueva Captain Marvel, pero nada está confirmado.

Te puede interesar: Captain Marvel: Brie Larson responde a comentarios de odio ¡Es una profesional!