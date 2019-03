Brie Larson "Capitana Marvel" prepara serie sobre la CIA

Según medios estadounidenses, Brie Larson “Capitana Marvel” ya está trabajando en su nuevo proyecto, el cual estará basado en las memorias de Amaryllis Fox, quien formaba parte de la CIA.

Amaryllis Fox publicará en octubre “Life Undercover: coming of age in the CIA”, donde relatará su experiencia como agente de esta compañía, situación que Brie Larson aprovechara para su nuevo proyecto.

Lo que se sabe de este proyecto es que Larson lo producirá y protagonizará en conjunto con Apple, además de que será una serie del genero drama.

Se desconoce el nombre del proyecto, pero Brie Larson será una joven agente de la CIA, y se encargará de dar a conocer como estos agentes se infiltran en el mundo del espionaje.

I did it for you, superstar Una publicación compartida de Brie (@brielarson) el 27 Feb, 2019 a las 4:22 PST

La ganadora del Oscar por “Room” aún no ha confirmado esta noticia, sin embargo, ya se ha dicho que el escritor de este proyecto podría ser Megan Martin, guionista de la serie “Animal Kingdom