Bridgerton: Conoce al elenco de la esperada serie de Netflix

Bridgerton es la próxima apuesta de Netflix por presentar una historia de época al estilo “Orgullo y Prejuicio”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, será Shonda Rhimes, creadora de series como Grey´s Anatomy y How to Get Away with Murder, quien producirá Bridgerton.

Tras el estreno del primer tráiler de la serie original de Netflix, te presentamos a los personajes principales que podrás ver en Bridgerton.

Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor dará vida vida a Daphne Bridgerton. La actriz ha participado en series como Dickensian y Younger.

Ruth Gemmell

Ruth Gemmell

Lady Violet Bridgerton será interpretada por Ruth Gemmell, quien ha participado en proyectos como Utopia y Storage 24.

Claudia Jessie

Claudia Jessie

Claudia Jessie está detrás del personaje de Eloise Bridgerto, la actriz estuvo en Vanity Fair y WPC 56.

Luke Thompson

Luke Thompson

Luke Thompson es Benedict Bridgerton. El actor que estuvo en Dunkerque y Kiss Me First.

Luke Newton

Luke Newton

Luke Newton es Colin Bridgerton. El joven actor estuvo en The Cut y Mr. Selfridge.

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey dará vida a Anthony Bridgerton. Bailey es conocido por su trabajo en W1A y Doctor Who.

Sabrina Bartlett

Sabrina Bartlett

Siena Rosso será interpretada por Sabrina Bartlett, quien ha participado en Game of Thrones y The Crossing.

Regé-Jean Page

Regé-Jean Page

Regé-Jean Page es Simon Basset, Duque de Hastings. Anteriormente ha actuado en Roots y Máquinas mortales.

Adjoa Andoh

Adjoa Andoh

Adjoa Andoh es Lady Danbury. Antes de Bridgerton estuvo en proyectos como Invictus y Fractured.

Jamie Beamish

Jamie Beamish

Jamie Beamish es Nigel Berbrooke. El actor estuvo en Derry Girls y Hanna.

Freddie Stroma

Freddie Stroma

Freddie Stroma dará vida a Príncipe Friedrich de Prusia. Podrás reconocerlo por películas como Pitch Perfect y Harry Potter y el misterio del príncipe.

Golda Rosheuvel

Golda Rosheuvel

Golda Rosheuvel es la Reina Charlotte. La estuvo en Lady Macbeth y Luther antes de unirse a la serie de Netflix.

Jessica Madsen

Jessica Madsen

Jessica Madsen interpretará a Cressida Cowper, después de su trabajo en Rambo: Last Blood y En la oscuridad.

Polly Walker

Polly Walker

Polly Walker, quien interpretará a Portia Featherington, ha participado en Roma y Emma.

Nicola Coughlan

Nicola Coughlan

Nicola Coughlan es Penelope Featherington. Ha trabajado en programas como Derry Girls y Harlots.

Harriet Cains

Harriet Cains

Harriet Cains, actriz que estuvo en Mercury y Line of Duty, dará vida a Philipa Featherington.

Bessie Carter

Bessie Carter

Bessie Carter será Prudence Featherington. Anteriormente estuvo en Los miserables y El buen mentiroso.

Ruby Barker

Ruby Barker

Ruby Barker es Marina Thompson. La actriz ha estado en series como Cobra y Doctors.

Ben Miller

Ben Miller

Lord Featherington será interpretado por Ben Miller, actor que estuvo en Johnny English y Paddington 2.

Julie Andrews

Julie Andrews

Julie Andrews dará su voz a Lady Whistledown, la misteriosa voz que narrá los sucesos en Bridgerton, a espaldas de los demás personajes.

¿Cuáles son tus predicciones para Bridgerton?, ¿Qué te parece el elenco de la nueva serie de Netflix? Dinos en los comentarios.

