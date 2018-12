Brian May lanzará desde la NASA su primer single en 20 años

El 1 de enero se podrá escuchar 'New Horizons', primer single del guitarrista en 20 años. Anunciado en redes sociales, el track será un homenaje a la misión del mismo nombre, que explorará Plutón. Por ese motivo, el estreno se realizará desde los centros de operación de la NASA, juntando las dos pasiones de Brian May, la astronomía y la música.

"Este proyecto me ha energizado de una nueva forma", comentó el miembro de Queen sobre este proyecto. "Me inspiró la idea de que será lo más lejos que ha llegado la mano del hombre... Para mí, es la personificación del deseo incesante del espíritu humano de comprender el universo en el que habitamos", concluyó.

Tras grabar con la banda Queen un total de 15 álbumes de estudio, 10 álbumes en vivo y 15 recopilatorios, el genial músico y compositor también tuvo espacio para dar forma a tres discos como solista, siendo el primero el EP “Star Fleet Project” de 1983, donde participó Eddie Van Halen, en 1992 llegó “Back to the Light”, le siguió “Another World” en 1998 y en el 200 lanzó “Furia”, soundtrack de la película del mismo nombre lanzada en 1999.

Ricardo D. Pat