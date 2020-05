Brian May de Queen toca en vivo su sorprendente solo de guitarra “Last Horizon”/Foto: El Club del Rock

Brian May de Queen ha presentado su solo de guitarra de Last Horizon en su último micro concierto, pero admite que es "muy duro y listo" mientras lucha con problemas de salud recientes, incluido un "mini ataque al corazón".

El guitarrista de Queen, Brian May, ha estado encerrado en su casa de Londres, donde realizó microconciertos en su Instagram para mantener el espíritu de los fanáticos en alto. Sin embargo, el hombre de 72 años ha enfrentado varios problemas de salud en las últimas semanas.

Después de rasgar su glúteo mayor cuando trabajaba en el jardín, May tuvo que ir al hospital y ha estado luchando con un dolor terrible desde que regresó a casa.

El músico de Queen ha estado afrontando problemas de salud/Foto: El Universal

Si bien la leyenda de Queen admitió desde entonces en un nuevo video de Instagram, que después de otra resonancia magnética, se reveló que tenía un nervio ciático comprimido que le causaba tanto dolor que se sentía como un destornillador en la espalda.

Y para hacer las cosas más angustiosas para el músico, agregó: “En medio de todo, el resto de la historia es un poco más extraña y un poco más impactante. May reveló: “Entre toda la saga de la dolorosa parte trasera, tuve un pequeño ataque al corazón… Digo pequeño, no es algo que me haya hecho daño".

May continuó: "Fue alrededor de cuarenta minutos de dolor en el pecho y opresión y esa sensación en los brazos y sudoración". A pesar de todos los problemas de salud por los que atraviesa “el joven” de 72 años, increíblemente sigue jugando los favoritos de Queen para los fanáticos en sus micro conciertos.

El solo de guitarra de Brian May

Su última última noche fue una versión de su famoso solo de guitarra Last Horizon. May toca la canción en todos sus conciertos y dice que es la canción más solicitada para sus micro-conciertos.

El resistente video de May fue subtitulado: “Muy duro y listo, esto.”

“¡Y, sin ningún tipo de acompañamiento, puedes escuchar todos los lugares en los que estoy luchando para mantenerme con el pequeño amplificador, y los momentos en que mis dedos, ya suaves por la inactividad, se quejan de la flexión de las cuerdas!”

"Pero esta es la realidad, y espero que sea útil para todos los que pidieron una versión de esta canción aquí".

"Mis divagaciones posteriores se refieren a mi concepto de expandir las burbujas libres de coronavirus, lo que tal vez pueda iniciar una discusión".

May agregó: “Realmente lo pensé hace un par de semanas, pero me dolía demasiado poder grabarlo en video. Estoy planeando dar cuenta de toda mi historia reciente. Pensé que era demasiado tiempo e involucrado para ponerlo en Instagram o IGTV, pero al final esta es probablemente la forma más personal de hacerlo ... Saludos a todos - Bri ".

El hombre de 72 años apareció de muy buen humor considerando todo por lo que ha pasado. Durante el cierre, May ha grabado una nueva versión de We Are The Champions con Queen y Adam Lambert. La canción se llama You Are The Champions y se grabó de forma remota entre Londres y Los Ángeles.

El video musical que acompaña a Queen y Adam Lambert presenta a trabajadores de salud de primera línea en todo el mundo. Esto incluye una foto de la hija del baterista de Queen, Roger Taylor, el Dr. Rory Taylor.