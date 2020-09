¿Brian Austin Green quiere REGRESAR con Megan Fox? Eso espera el ex de la actriz

Durante un chat en vivo de Instagram el sábado pasado, Brian Austin Green reveló que no está descartando por completo una futura reconciliación con su ex - esposa, Megan Fox.

Como recordarán, el padre de cuatro hijos confirmó la noticia de su divorcio con Megan Fox a principios de este año, y también compartió que en realidad se habían separado unos meses antes de lo que pensabamos.

Brian Austin Green mencionó que Megan Fox le había contado sobre un tipo llamado Colson que había conocido en el set de su película, que resultó ser Machine Gun Kelly, con quien comenzó a salir casi de inmediato.

Sin embargo, todavía puede haber una oportunidad para los padres de tres hijos, al menos en la mente de la estrella de Beverly Hills 90210.

"Nunca digo nunca. Nunca sabes. Siento que la gente está en caminos en la vida y, a veces, sus caminos están juntos y recorren ese camino juntos y se ven cara a cara y, a veces, esos caminos hacen cosas diferentes".

¿Habrá reconciliación entre Fox y Austin Green?

El cineasta de 47 años reflexionó sobre sus "tres hermosos hijos", Noah Shannon de 7 años, Bodhi Ransom de 6 años y Journey River de 4 años y su "increíble relación de 15 años que lamentablemente cambió con el tiempo":

“Compartimos mucho juntos y realmente pasamos por mucho juntos. Así que ahora mismo los caminos son diferentes y ella está en su camino haciendo lo que siente que necesita hacer para ser feliz y yo estoy en mi camino haciendo lo que siento que debo hacer para ser feliz y no es por falta de amor por los niños o falta de responsabilidad, es muy importante que se cuide. Es importante para nosotros como padres cuidar de nosotros mismos. Le deseo todo lo mejor y me deseo lo mejor a mí también”.

Megan Fox y Brian Austin Green salieron juntos por 6 años antes de su boda en 2010

Por ahora, Megan Fox está felizmente saliendo con su coprotagonista de Midnight in the Switchgrass, a quien Brian Austin Green aún no ha tenido el placer de conocer:

“Nunca lo conocí, no tengo ni idea, nunca escuché nada malo de él o de Megan sobre él. He escuchado malas historias sobre él, pero también he oído malas historias sobre mí y sé que la mayoría de ellas no son ciertas. A partir de ahora, no tengo ningún problema con él. Realmente espero que él y Megan estén felices porque es importante que ella esté feliz y es importante que todos estén felices".

Algunas de esas "malas historias" sobre sí mismo podrían incluir rumores de los últimos meses sobre posibles romances con Courtney Stodden y Tina Louise, con quienes se le ha visto pasando tiempo desde que se separó de la estrella de Jennifer’s Body. Pero por ahora, parece algo optimista de una posible reunión en el futuro con su esposa:

“En algún momento, creo que nuestros caminos se regularán un poco y correrán paralelos entre sí. No es necesariamente lo mismo, pero está bien".

