Brian Austin Green opina sobre Machine Gun Kelly, el novio de su ex Megan Fox

Brian Austin Green básicamente ha dado su bendición a Megan Fox y Machine Gun Kelly. Desde que se separaron a finales de 2019, Green y Fox han regresado al grupo de citas. Si bien la estrella de Beverly Hills 90210 no se ha relacionado con ninguna persona, la actriz ha hecho público su romance con el músico e incluso se ha referido a él como una "llama gemela".

Durante un Instagram Live publicado el 29 de agosto, un fan le preguntó a Green si le gusta el nuevo hombre de su pareja de toda la vida. "Nunca lo conocí. No tengo ni idea", respondió con franqueza.

"Nunca escuché nada malo de él o de Megan sobre él", dijo Brian.

Dada su propia experiencia en los medios, el actor le dio a Kelly el beneficio de la duda. "Puedo decir, sí, he escuchado malas historias sobre él, pero también he escuchado malas historias sobre mí y sé que la mayoría de ellas no son ciertas", señaló.

"Confío en mis propios instintos para conocer a alguien y a alguien más cuyos instintos siento que siempre han sido muy acertados, así que, a partir de ahora, no tengo ningún problema con él", afirmó el actor.

Brian Austin le desea felicidad a su ex Megan Fox

Como ex esposo, el actor agregó: "Realmente espero que él y Megan estén felices porque es importante que ella sea feliz. Es importante que todos estén felices".

En cuanto a una posible reconciliación entre los co-padres, Green no la descarta del todo. "Yo nunca digo nunca. Nunca se sabe", respondió a un fan. "Siento que la gente está en caminos en la vida y, a veces, sus caminos están juntos y recorren ese camino juntos y se ven cara a cara y, a veces, los caminos hacen cosas diferentes".

Megan Fox y Brian ahora han quedado como amigos y comparten la custodia de sus hijos. Los actores esperan que su divorcio no afecte la crianza de sus tres hijos/Foto: Insider

"Tuvimos una relación increíble de 15 años. Tenemos tres hijos hermosos. Compartimos mucho juntos y realmente pasamos por mucho juntos", señaló Green.

Brian continuó: “Entonces, en este momento, los caminos son: son diferentes y ella está en su camino haciendo lo que siente que debe hacer para ser feliz y yo estoy en mi camino haciendo lo que siento que debo hacer para ser feliz. y no es por falta de amor a los niños o falta de responsabilidad".

También reconoció el papel que juega el autocuidado en el bienestar de su familia. "Es muy importante cuidarse a uno mismo. Es muy importante para nosotros como padres cuidarnos a nosotros mismos, porque al cuidarnos, eso cuida a los niños", explicó. "Eso realmente juega un papel importante en ello, así que le deseo todo lo mejor y me deseo lo mejor a mí también".

Durante la conversación, Green ofreció una predicción de su destino y el de Fox. "Creo que fue una relación realmente especial y todavía es una relación realmente especial", dijo. "En algún momento, creo que nuestros caminos se regularán un poco y tal vez corran paralelos entre sí, no necesariamente iguales, pero está bien". ¿Crees que Brian y Megan podrían regresar?