Brendan Fraser se alejó del espectáculo tras ser víctima de acoso sexual

Brendan Fraser poco a poco está recuperando la fama que tuvo durante finales de los 90s, tras aparecer recientemente en la celebración del Festival de Cine de Tribeca para promocionar su nueva película “No Sudden Move”. Sin embargo, el actor estuvo alejado mucho tiempo del espectáculo por una depresión que le causó ser víctima de acoso sexual.

Hace un tiempo, Fraser se armó de valor y decidió confesar que Philip Berk, presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), le dió una nalgada e incluso le agarró sus partes íntimas sin su consentimiento y como parte de “un saludo”, cuando estaban en una cena que cada año organiza la entrega de los Globos de Oro.

“Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo. Me enfermó, me sentí como un niño con un nudo en la garganta. Creía que me iba a poner a llorar. Fue como si alguien me hubiese tirado pintura invisible encima”, reveló el actor Brendan Fraser.

Brendan Fraser tuvo depresión

Brendan fue considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood/Foto: IGN Latinoamérica

El momento del acoso ocurrió enfrente de un grupo de personas y esto hizo sentir aún peor al famoso por lo que con el tiempo desarrolló una severa depresión “Me hizo retroceder, me hizo recluirme”, confesó.

No obstante, Brendan Fraser conocido por su participación en la película “George de la selva”, no presentó una denuncia en contra del importante ejecutivo. Pero cuando Fraser decidió hablar del delito que cometió Berk, el presidente de la Asociación declaró en la revista GQ que Brendan estaba inventando esa historia.

Los problemas de salud mental de Fraser se volvieron peores cuando por sus diversas lesiones físicas se tuvo que someter a varias operaciones, lo que hizo que subiera de peso y perdiera la figura atlética que siempre lo caracterizó. Además, en 2009 su esposa se divorció de él tras 21 años de matrimonio.

Trataron de boicotear la carrera de Brendan Fraser

Así luce actualmente el actor/Foto: Marca

Brendan siempre consideró que Philip Berk trató de boicotear su carrera actoral después del caso de acoso, ya que dejaron de invitarlo a los Globos de Oro, y las franquicias de “La Momia” y “Viaje al Centro de la Tierra”, que alguna vez protagonizó, continuaron sin su participación.

El actor que ahora tiene 52 años decidió relatar su historia tras ser motivado por el movimiento #MeToo, cuando muchas de sus compañeras daban un paso adelante y denunciaban los abusos que habían sufrido a lo largo de su carrera a manos del productor cinematográfico Harvey Weinstein y otros poderosos de la industria del cine.

Actualmente, Brendan Fraser regresa al cine en el papel de un hombre que pesa más de 200 kilos en la cinta “The Whale”, y también ha participado en “No Sudden Move”, y se le ha visto en papeles secundarios en diferentes series de televisión como “Trust”, “Titanes” y “Doom Patrol”.

