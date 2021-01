Brendan Fraser regresa al cine en el papel de un hombre que pesa más de 200 kilos/Foto: Vanity Fair | 2018 Getty Images, Getty Images North America

Brendan Fraser está regresando a la lista A. El querido actor ha sido elegido como la estrella de la próxima película del director Darren Aronofsky, The Whale, basada en la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter.

Brendan interpretará al protagonista de la película, Charlie, un recluso de 600 libras (272. 155 kilogramos) que desesperadamente quiere volver a conectarse con su hija, ahora una infeliz y sarcástica joven de 17 años.

Brendan, una vez una codiciada estrella de acción y comedia en los años 90 y 2000 por sus papeles en la franquicia The Mummy, George of the Jungle, Bedazzled y más, protagonizó por última vez la serie de superhéroes de DC Doom Patrol.

Junto con varios papeles de actuación de voz, el reciente currículum de Brendan incluye partes en The Affair and Trust. Trabajar con Aronofsky podría, como una persona lo puso con entusiasmo en Twitter, marcar el comienzo del "Fraseraissance".

The Whale, un drama del nominado al Oscar donde Aronofsky, está lejos de los éxitos de taquilla llenos de acción de los que Brendan era sinónimo. Y eso es bueno. El actor le dijo a GQ en 2018 que filmar películas de acción tuvo un gran impacto en su salud.

"Creo que probablemente me estaba esforzando demasiado, de una manera destructiva", dijo Brendan a la revista.

“En el momento en que hice la tercera película de Mummy en China [en 2008], estaba hecho con cinta y hielo, simplemente, realmente nerd y fetiche con las bolsas de hielo", expresó.

“Las bolsas de hielo con tapón de rosca y las almohadillas para ciclismo de montaña cuesta abajo, porque son pequeñas y livianas y pueden caber debajo de la ropa. Estaba construyendo un exoesqueleto para mí todos los días", afirmó Brendan Fraser.

Tuvo múltiples cirugías por lesiones de rodilla y espalda. "Esto probablemente será un poco de extraño para ti", dijo Fraser. “Pero me sentí como el caballo de Animal Farm, cuyo deber era trabajar y trabajar y trabajar…"

"No sé si me enviaron a la fábrica de pegamento, pero sentí que tenía que reconstruir mi*rda que he construido que fue derribada y volver a hacerlo por el bien de todos. Ya sea que te duela o no", aseguró.

Brendan regresa a la pantalla grande en un papel que podría ser muy importante en su carrera, aunque no se sabe si tendrá que subir de peso para ello/Foto: Lo Mío Es

¡The Whale es la primera película de Aronofsky desde Mother de 2017! protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Su trabajo también incluye Black Swan, que le valió a Natalie Portman un Oscar, y Requiem for a Dream.

The Whale aún no tiene una fecha de lanzamiento prevista. ¿Te emociona el regreso de Brendan Fraser al cine? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

