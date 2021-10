Brenda Zambrano y Guty Carrera son sancionados en Inseparables 

Brenda Zambrano y Guty Carrera se negaron a recibir un castigo en el reality show Inseparables y ahora tendrán que enfrentar las duras consecuencias ya que fueron amonestados.

El día de hoy 6 de octubre, en la competencia de Televisa, las mujeres del programa, tenían que a travesar una enorme barra de metal sostenida por los aires para poder liberar a sus novios de un par de esposas.

Las famosas debían buscar entre varias llaves la indicada para poder soltar a sus amados pero cuatro de las parejas de Inseparables, no lo lograron y una de ellas fue Brenda y Guty.

Al perder esta prueba contra Dj Licona y Nathalia Casco, debían esposarse a ellos por 24 horas pero los mexicanos se negaron rotundamente argumentando que el reality se trata de parejas y no de estar con alguien más.

“No aceptamos lo del tema de las esposas y asumimos las consecuencias de no tomar este castigo”, dijo Guty.

Brenda y Guty pelean en reality show

El guapo influencer originario de Guayaquil, Ecuador, dijo firmemente frente a sus compañero, "yo vine con ella y me voy hasta la muerte por ella", pero muchos de ellos no apoyaron ni compartieron su opinión.

Varios de ellos como Radames de Jesús y Yuliana Peniche, dijeron que al cumplir con el reto no le estaban faltando el respeto a sus parejas y que había un contrato en donde afirmaban que cumplirían con cada una de las reglas impuestas en el show.

Por otra parte, Brenda confesó abiertamente antes de la prueba que ella era una persona muy celosa y amenazó a cualquiera que quisiera acercarse a su novio.

“Reconozco que soy una celosa".

"He arrastrado inseguridades de relaciones anteriores. Guty me ha enseñado a confiar, pero eso no me quita lo celosa, así que cuidado”, confesó la celebridad.

¿Cuál es el premio final en Inseparables?

Las últimas parejas que logren llegar a la recta final de la competencia de Inseparables pelearán por dos millones de pesos pero no será fácil ya que a la fecha de hoy, siguen diez parejas en la búsqueda de la gran suma de dinero. El reality show se transmite de lunes a jueves de ocho a diez de la noche a través del canal cinco.

