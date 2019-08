Brenda Zambrano se toquetea con su novio en las playas de Cancún (FOTOS)

Brenda Zambrano, integrante del popular reality show 'Acapulco Shore' de MTV, y el actor de origen peruano Guty Carrera, al fin confirmaron públicamente la relación amorosa que existe entre ambos, asegurando que ya tienen 5 meses de noviazgo.

Al sacar a la luz su romance, ya se sienten con la libertad de expresar su amor en las redes sociales, donde inclusive ya se escriben:

TE AMO.

Sin embargo, las últimas noticias sobre la ardiente pareja se basan en las controversiales imágenes tomadas por los paparazzis, donde fueron captados pasando románticos momentos en las paradisíacas playas del caribe mexicano, donde se dejaron ver muy toquetones a plena luz del día.

En las fotografías publicadas por una importante revista de espectáculos de circulación nacional, se puede apreciar a la pareja disfrutando de un caluroso día de verano, en donde Brenda lució sus curvas utilizando un diminuto bañador de dos piezas, razón por la que Guty no podía quitarle las manos de encima.

En las imágenes, Brenda Zambrano y Guty Carrera aparecen haciendo varias actividades típicas de la playa, en donde lucen muy divertidos y pasando agradables momentos juntos, hasta que el cansancio llegó y se retiraron hacia los camastros para reposar un rato.

No obstante, lo que capturó la atención de todos, fue cuando la pareja no percibió que estaba siendo observada, por lo que se les subió la temperatura y Guty aprovechó para manosear indecentemente la retaguardia de Brenda, no importandoles que estaban en un espacio público.

Las fotografías compartidas por la prensa se viralizaron rápidamente y generaron controversia en las redes sociales, debido a que algunos le pidieron más control a la pareja, mientras que sus seguidores les señalaron que hicieran caso omiso a sus detractores y simplemente vivan su amor.

