Brenda Zambrano se casará en Cancún.

La influencer y participante de Acapulco Shore, está comprometida en matrimonio y nos confesó que hará tres fiestas en lugares diferentes debido a compromisos que ella tiene, Brenda Zambrano estuvo todo el fin de semana en Cancún para celebrar sus 25 años a lo grande.

"Súper bien la neta decidí el destino Cancún y muy bien, siempre me la he pasado muy bien se acuerdan del accidente, también me la pasé muy bien, estoy con mis amigos, sólo me pudieron acompañar mis mejores amigos”, aseguró Brenda Zambrano.

Por el éxito de los cuatro días de su festividad las redes sociales estallaron, incluso se creó el hashtag #BrendaFest #CancúnShore y ella misma nos reveló como le fue en este mini reality de cumpleaños

“Ya hubo presos, ha habido peleas, te juro que si lo grabaran sería mejore Acapulco Shore”, cabe mencionar que incluso la policía de tránsito los detuvo cuando se encontraban en camino al catamarán.

Referente a su boda nos comentó que hará, no una sino tres bodas:

“Aún no tenemos fecha, no sé dónde se harán, pero una la queremos hacer en Cancún”, al preguntarle por la probabilidad de esta primicia volvió a contestar en exclusiva para La Verdad: “creo que una se hará aquí en Cancún”.

“Este año se viene un realituy con MTV el 22 agosto, ya se acabó Acapulco shore, más adelante me verán en otra televisora, en tv azteca, primero dios ya estaré trabajando para ellos, pero no puedo hablar tanto hasta que no tenga contrato”. Dijo la influencer mexicana.