Brenda Zambrano reaparece en Instagram tras cirugía de senos

La modelo Brenda Zambrano dejó sorprendidos a sus seguidores de Instagram al revelar cómo luce tras quitarse los implantes de senos, pues el pasado mes de julio, la ex integrante de "Acapulco Shore", reveló que tomó la decisión de retirarse los implantes porque tenía problemas de salud.

La famosa cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram y las fotografías que compartía en su perfil eran fotos en bikinis o atuendos muy atrevidos, pero luego de un tiempo de ausencia, regresó a las redes sociales y mostró a sus admiradores cómo luce su cuerpo tras la cirugía.

A finales del mes de julio, Zambrano confesó que se retiraría los implantes de seno; la famosa al borde de las lágrimas compartió la experiencia que ha tenido desde que se realizó una cirugía plástica para mejorar su apariencia física, pero con el paso del tiempo tuvo complicaciones y decidió retirarlas.

Brenda Zambrono se luce en Instagram tras cirugía de senos

La modelo reapareció en Instagram tras cirugía de senos

Antes de la cirugía, la modelo comentó que su cuerpo estaba rechazando los implantes que le provocaron malestares, incluso debido a los cambios en su cuerpo empezó a tomar terapia psicológica ya que estaba atravesando por una amarga experiencia tras la operación de senos.

Pero, ahora, la ex participante de "Acapulco Shore" mostró el resultado final de la cirugía, pues ha tenido una exitosa recuperación por lo que no dudó en compartir el cambio que ha tenido tras la operación. Ahora la ex participante de "Guerreros" se siente tranquila y feliz, ya que tomó la mejor decisión.

Ex participante de "Acapulco Shore" presume su belleza

Tras las fotografías, los comentarios de sus millones de seguidores no se hicieron esperar y comentaron que la modelo luce muy feliz, además recibió varios piropos de los usuarios, quienes comentaron que es una mujer bella, guapa y hermosa.

Antes de retirarse los implantes, Zambrano causó furor en Instagram al lucir en bikini, pues a la celebridad de las redes sociales le fascina presumir su belleza con atuendos playeros muy coquetos y atrevidos; la modelo luce un cuerpo envidiable.

¿Cuántos años tiene Brenda Zambrano?

La modelo tiene 28 años de edad

La ex participante del reality show de MTV tiene 28 años de edad, nació el 13 de junio de 1993. La modelo se volvió famosa tras su participación en la polémica casa de "Acapulco Shore", pero recientemente ha asombrado a los usuarios al retirarse los implantes de seno.

Luego de la cirugía, la modelo Brenda Zambrano ha causado furor por las fotografías que presume en su perfil social de Instagram, incluso ha compartido nuevos videos en su cuenta de TikTok, lo que ha causado diversas reacciones de los usuarios al ver el cambio físico de la famosa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!